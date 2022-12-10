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Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:10 Son Güncelleme: 10.12.2022 11:29

Samet Akaydın, Jorge Jesus için Fenerbahçe'yi seçti

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Samet Akaydın, Jorge Jesus için Fenerbahçe’yi seçti

Adana Demirsporlu Samet Akaydın, Jorge Jesus faktörüyle Fenerbahçe’yi seçti. Ara transferi bekleyen 28 yaşındaki stoper, Galatasaray yerine Fenerbahçe tercihini yakın çevresine ‘Jesus formayı adaletli dağıtıyor. Ben de şans bulurum’ sözleriyle açıkladı.

Ocak transfer döneminde stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, çözümü Süper Lig'den buldu. Sarı-lacivertliler, Samet Akaydın için bir süredir görüşme halinde oldukları Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, bu transfer için Akdeniz temsilcisine 3.5 milyon Euro civarında bonservis bedeli ödeyecek.

GALATASARAY'I GERİ ÇEVİRDİ
Tecrübeli stoperin F.Bahçe'yi istemesindeki en büyük etken ise Jorge Jesus oldu. Portekizli teknik adamın 3 günde bir oynanan maçlarda sadece hücum değil defans hattını da değiştirmesi Samet'i etkiledi. G.Saray'ın da istediği milli oyuncu, neden F.Bahçe'yi tercih ettiğini ise yakın çevresine, "Jesus her futbolcuya şans veriyor. Üçlü defans oynaması ve rotasyon yapması önemli. Formayı adaletli dağıtıyor. Fenerbahçe'de oynayabilirim" şeklinde ifade etti.

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Samet Akaydın, Jorge Jesus için Fenerbahçe'yi seçti
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