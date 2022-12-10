Samet Akaydın, Jorge Jesus için Fenerbahçe’yi seçti

GALATASARAY'I GERİ ÇEVİRDİ

Tecrübeli stoperin F.Bahçe'yi istemesindeki en büyük etken ise Jorge Jesus oldu. Portekizli teknik adamın 3 günde bir oynanan maçlarda sadece hücum değil defans hattını da değiştirmesi Samet'i etkiledi. G.Saray'ın da istediği milli oyuncu, neden F.Bahçe'yi tercih ettiğini ise yakın çevresine, "Jesus her futbolcuya şans veriyor. Üçlü defans oynaması ve rotasyon yapması önemli. Formayı adaletli dağıtıyor. Fenerbahçe'de oynayabilirim" şeklinde ifade etti.