Terim’e neden yedeğim diye sordum ‘Çünkü hoca benim’ dedi!

- Fatih Terim çok büyük bir hoca. G.Saray'da oynarken yanına gidip neden yedek olduğumu sordum. O da teknik direktörün kendisi olduğunu hatırlatıp konuyu hemen kapattı.
- Montella, kalitem ve tecrübemden dolayı sahada liderlik yapmamı istedi. Adana Demirspor'a zirve hedefi için geldim. Sonuna kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğim.
Yaklaşık 4 yıl oynadığı Galatasaray ile sansasyonel şekilde yollarını ayırdıktan sonra Adana Demirspor'a transfer olan Younes Belhanda, lige verilen uzun arada SABAH Spor'un konuğu oldu. 2 sezondur formasını taşıdığı Güney ekibinde performansıyla takımının zirveye oynamasında büyük katkısı olan Faslı 10 numarayla, Adana'daki günlerini, eskitakımında yaşadıklarını ve geleceğe dairhedeflerini uzun uzun konuştuk. İştekeyifli sohbetten öne çıkanlar…
TAKIM ARKADAŞLARIMI YÖNLENDİRİYORUM
SORU: Geçtiğimiz sezon inişli çıkışlıbir performans yaşamıştın. Bu sene isebambaşka bir Belhanda izliyoruz sahada.Bu farkı bize kısaca anlatır mısın?
Geçen sene Karagümrük'e 4-0 mağlup olduğumuz maçta sakatlandım. Ondan sonra bütün sene boyunca 2 maç oynadım. Bir maç sakatlandımya da 1 maçoynadım, iki maçsakatlandım. Sezonboyu süreklisakatlıklar yaşadım. Benim için korkunçtu. Fakat yazın tedavilerimi oldum. Bu sezona iyi başladım. Kulüp olarak da çok iyi transferler gerçekleştirdik. Ve bu sene çok şükür her şey iyi gidiyor. SORU: Teknik direktör VincenzoMontella neyi farklı yapıyorda başarı geliyor? Sendensaha içinde tam olarak ne bekleniyor?Özgürlük tanıyor mu?
Hocam sene başında yaptığımız görüşmelerde bana sahada liderlik görevini üstlenmemi söyledi. Bende kalitenin ve tecrübenin olduğunu belirtmişti. Ben de sahadapres yapmamız gerektiğinde, takım arkadaşımauyarıda bulunmam gerektiğinde,oyunu hızlandırmaya ihtiyacımız olduğundaya da beraber baskıda takımı yönlendirmeyeçalışıyorum. Bu sene sahadaki görevim bu diyebilirim.
SORU: Galatasaray sevgini iyi biliyoruz.Yıprandığın dönem bile Fatih Terimsana hep sahip çıktı. Terim ile yaşadığınilginç ve çılgın bir olay var mı?
Kendisine kızma veya soru sorma gibi bir durumumuz olmuyordu. Zaten sizi yedeğe aldığında gidip de kendisine bir şey soramazsınız. Ben bir defa askadroda olmadığımı görünce gidip kendisinebeni niye yedeğe aldığını sordum. O da bana, "Çünkü hoca benim" diyerek konuyu bu şekilde hemen kapattı.
TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ OLİVEİRA SORU: Süper Lig'de hangi futbolcuyu izlerkendaha çok keyif alıyorsun?
Mevki olarak benim arkamda oynayan oyuncuları görme fırsatım olduğu için o tarz oyuncuları daha çok seviyorum ve daha iyi anlayabiliyorum. Galatasaray'danSergio Oliveira'yı çokbeğeniyorum. Takımını rahatlatanve pas organizasyonlarını yönlendirenbir tarzı var. Takım arkadaşım BadouNdiaye'yi söyleyebilirim. İkisinin de oyunundan keyif alıyorum.
BENİ BAŞKAN İKNA ETTİ SORU: Adana Demirspor'da enbüyük hayalin, hedefin nedir?
Bu projeye gelmek istememin sebebi, en büyük etkeni başkanımız Murat Sancak oldu. Başkan, bu takıma karşı çok büyük tutku taşıyan birisi. Hedefleri çok ve bu hedeflerin de buraya yansıdığını görebiliyoruz. İlk imzamı attığımda 2-3 sene içerisinde ilk 3'te olacağımızı ve bunu devamlı hale getireceğimizi söylemişti. Bu hedef doğrultusunda umarım bu kulüple beraber Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde maçlar, mücadeleler gösterebiliriz. Benim şu anki hedefim bu.
ONYEKURU'YA PASI VER YETER! SORU: Onyekuru ve YunusAkgün ile birlikte oynadın.Süratli kanat oyuncuları ile oynamakseni nasıl etkiliyor?
Dünya Kupası'nda Mbappe'yi izliyoruz. Neler yaptığını görüyoruz. Hızlı kanat oyuncularıyla oynamak çok iyi. Ama bu tabii ki sadece hız meselesi değil. Mesela Onyekuru ile oynadığım zaman yapmam gereken sadece topu iyi kontrol edip boş alana pası vermek. Kendisi iyi tempo yakaladığı zaman biliyoruz ki o topu alıp kaleciyle karşı karşıya kalabiliyor. Yunus Akgün'ün tarzı farklı. Yunus, daha çok topla hızlı olabilen bir oyuncu.
TOPA İLK DOKUNDUĞUM AN NE OLACAĞINI ANLARIM SORU: Büyük maçlara nasıl hazırlanırsın?
Büyük maçlar her zaman konsantrasyonu da beraberinde getiriyor. Maçta topa ilk dokunduğunuz an o maçın iyi geçip geçmeyeceğini tahmin edebiliyorsunuz. O adrenalinde 90 dakika boyunca mücadele edebiliyorsunuz.
FAS'IN HOCASI TELEFONUMA BİLE BAKMADI
SORU: Dünya Kupası beklentinolduğunu biliyorduk. Formdaolmana rağmen kadroya seçilmedin.Neler diyeceksin?
Yapabılecek bir şeyim yok. Tabii ki çok üzüldüm. Bunun sebebini öğrenmek için hocayı (Walid Regragui) aradım. Fakat kendisibana geri dönüş yapmadı, cevapbile vermedi. Ne yapabilirim ki? Televizyondan izlemek tabii ki çok üzücü. Orada olmayı çok isterdim.
BALOTELLİ BÜYÜK BİR BEBEK GİBİ!
SORU: Balotelli enteresan bir karakter. Birlikte yaşadığınızkomik ya da çılgın hikâyeler var mı?
Çok büyük ve yıldız bir oyuncu, farklı bir karakter. Aslında onunla olduğun zaman her an komik diyebilirim. Kendisi adeta büyük bir bebek gibi. Eğlenceli, hayattan keyif almayı seviyor. Aynı zamanda da çok iyi takım arkadaşı...
TEKNİK ADAMLIĞI DÜŞÜNEMEM
SORU: Futbol kariyerin bittiğinde ilk yapmak istediğinşey ne? Teknik adamlık düşünüyor musun?
Şu an onu kesinlikle düşünmüyorum. Açıkçası düşünmek de istemiyorum. Çünkü futbolu bırakmak istemiyorum. Umarım bir gün hoca olurum ama şu an için elimden gelenin en iyisini yapıp oynayabileceğim kadar futbol oynamak istiyorum
OĞLUM FUTBOLLA YATIP KALKIYOR
SORU: Ailenle nasıl vakit geçiriyorsun?
4 tane çocuğum var. Öyle olunca tabii hayatınız çocuklar oluyor. Birlikte dışarı da çıkıyoruz. Tesise geliyoruz, oyun oynuyoruz. Onun dışında ailemle beraber yemek yemeyi seviyorum. Özellikle oğlum Muhammed'in futbola ilgisi var. Futbolla yatıp, kalkıyor.
RENARD'IN BAŞARISI TESADÜF DEĞIL
SORU: Dünya Kupası'yla ilgili neler dersin?
İlk maçlar çok iyi değildi. Takımlar ritimli oynayamadılar. Süprriz denen sonuçlar oldu. Mesela Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi. Suudi Arabistan'ın hocası Herve Renard'ı tanıyorum. Kendisiyle Fas'ta 3 sene çalıştım. Rakip kim olursa olsun baskı yapmak isetyen, korkmayan biri. Bunu bildiğim için ben şaşırmadım.
BELHANDA'NIN ENLERİ
Takımın en çalışkanı: Semih Güler En komik ismi: Samuel Bakia Nongoh En yeteneklisi: Badou Ndiaye En konuşkanı: Ben En tembeli: Samet Akaydın