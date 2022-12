Terim’e neden yedeğim diye sordum ‘Çünkü hoca benim’ dedi!

- Fatih Terim çok büyük bir hoca. G.Saray'da oynarken yanına gidip neden yedek olduğumu sordum. O da teknik direktörün kendisi olduğunu hatırlatıp konuyu hemen kapattı.- Montella, kalitem ve tecrübemden dolayı sahada liderlik yapmamı istedi. Adana Demirspor'a zirve hedefi için geldim. Sonuna kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğim.Yaklaşık 4 yıl oynadığı Galatasaray ile sansasyonel şekilde yollarını ayırdıktan sonra Adana Demirspor'a transfer olan, lige verilen uzun arada'un konuğu oldu. 2 sezondur formasını taşıdığı Güney ekibinde performansıyla takımının zirveye oynamasında büyük katkısı olan Faslı 10 numarayla,Geçen sene Karagümrük'e 4-0 mağlup olduğumuz maçta sakatlandım. Ondan sonra bütün sene boyunca 2 maç oynadım.Benim için korkunçtu. Fakat yazın tedavilerimi oldum. Bu sezona iyi başladım. Kulüp olarak da çok iyi transferler gerçekleştirdik. Ve bu sene çok şükür her şey iyi gidiyor.Hocam sene başında yaptığımız görüşmelerde bana sahada liderlik görevini üstlenmemi söyledi. Bende kalitenin ve tecrübenin olduğunu belirtmişti.Bu sene sahadaki görevim bu diyebilirim.Kendisine kızma veya soru sorma gibi bir durumumuz olmuyordu. Zaten sizi yedeğe aldığında gidip de kendisine bir şey soramazsınız.O da bana, "Çünkü hoca benim" diyerekMevki olarak benim arkamda oynayan oyuncuları görme fırsatım olduğu için o tarz oyuncuları daha çok seviyorum ve daha iyi anlayabiliyorum.İkisinin de oyunundan keyif alıyorum.Bu projeye gelmek istememin sebebi, en büyük etkeni başkanımız Murat Sancak oldu. Başkan, bu takıma karşı çok büyük tutku taşıyan birisi. Hedefleri çok ve bu hedeflerin de buraya yansıdığını görebiliyoruz. İlk imzamı attığımda 2-3 sene içerisinde ilk 3'te olacağımızı ve bunu devamlı hale getireceğimizi söylemişti. Bu hedef doğrultusunda umarım bu kulüple beraber Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde maçlar, mücadeleler gösterebiliriz. Benim şu anki hedefim bu.Dünya Kupası'nda Mbappe'yi izliyoruz. Neler yaptığını görüyoruz. Hızlı kanat oyuncularıyla oynamak çok iyi. Ama bu tabii ki sadece hız meselesi değil. Mesela Onyekuru ile oynadığım zaman yapmam gereken sadece topu iyi kontrol edip boş alana pası vermek. Kendisi iyi tempo yakaladığı zaman biliyoruz ki o topu alıp kaleciyle karşı karşıya kalabiliyor. Yunus Akgün'ün tarzı farklı. Yunus, daha çok topla hızlı olabilen bir oyuncu.Büyük maçlar her zaman konsantrasyonu da beraberinde getiriyor. Maçta topa ilk dokunduğunuz an o maçın iyi geçip geçmeyeceğini tahmin edebiliyorsunuz. O adrenalinde 90 dakika boyunca mücadele edebiliyorsunuz.Yapabılecek bir şeyim yok. Tabii ki çok üzüldüm. Bunun sebebini öğrenmek için hocayı (Walid Regragui) aradım.Televizyondan izlemek tabii ki çok üzücü. Orada olmayı çok isterdim.Çok büyük ve yıldız bir oyuncu, farklı bir karakter. Aslında onunla olduğun zaman her an komik diyebilirim. Kendisi adeta büyük bir bebek gibi. Eğlenceli, hayattan keyif almayı seviyor. Aynı zamanda da çok iyi takım arkadaşı...Şu an onu kesinlikle düşünmüyorum. Açıkçası düşünmek de istemiyorum. Çünkü futbolu bırakmak istemiyorum. Umarım bir gün hoca olurum ama şu an için elimden gelenin en iyisini yapıp oynayabileceğim kadar futbol oynamak istiyorum4 tane çocuğum var. Öyle olunca tabii hayatınız çocuklar oluyor. Birlikte dışarı da çıkıyoruz. Tesise geliyoruz, oyun oynuyoruz. Onun dışında ailemle beraber yemek yemeyi seviyorum. Özellikle oğlum Muhammed'in futbola ilgisi var. Futbolla yatıp, kalkıyor.İlk maçlar çok iyi değildi. Takımlar ritimli oynayamadılar. Süprriz denen sonuçlar oldu. Mesela Suudi Arabistan, Arjantin'i yendi. Suudi Arabistan'ın hocası Herve Renard'ı tanıyorum. Kendisiyle Fas'ta 3 sene çalıştım. Rakip kim olursa olsun baskı yapmak isetyen, korkmayan biri. Bunu bildiğim için ben şaşırmadım.Semih GülerSamuel Bakia NongohBadou NdiayeBenSamet Akaydın