Yusuf Demir yıldızlaştı! Galatasaray, Adana Demirspor ile berabere kaldı...

İkinci devreye hızlı giren Galatasaray, Yusuf Demir'in 50. dakikada ceza sahası yayı içinden attığı golle skora denge getirdi. Onyekuru ile net fırsatlardan yararlanamayan Adana Demirspor, 60. dakikada Gulbrandsen'in golüyle bir kez daha öne geçti. Maçın 75. dakikasında yine Yusuf ile golü bulan Galatasaray, skorda tekrar eşitlik sağladı.

Birçok genç oyuncunun şans bulduğu Galatasaray, son anlarda kurduğu baskıya rağmen golü bulamadı. Maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İki takımın bu sezon Süper Lig'de yaptığı maç da 0-0 berabere bitmişti.