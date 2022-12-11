1 dakika oynamak haksızlıktı

Cenk Tosun, “İsmael döneminde 1 dakikalığına oyuna girmek beni öfkelendirdi. Sakatlıklardan sonra çok çalışarak güçlü hale geldim. Şenol Hoca gelir gelmez bana formayı verdi” dedi
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun ASpor'a yaptığı açıklamada, Valerien İsmael döneminde 1 dakikalığına oyuna sokulmasına çok üzüldüğünü söyledi. Deneyimli golcü, "Beşiktaş forması üstündeyken her dakika önemli ancak bir önceki maçta iyiydim. 1dakika oynamayı kendimehaksızlık gibi gördüm. Hocanın kararı beni öfkelendirdi. Sakatlıklarımdan sonra çok çalışarak daha güçlü hale geldim. Şenol Hoca göreve gelir gelmez bana formayı verdi. Bir formasyona ya da taktiğe bağlı kalmıyor. 3'lü de 4'lü de oynatıyor. Önümüzdeki 3 maçı 9puanla atlatırsak şampiyonluğunen büyük adayıoluruz. 3-4-3 benim daha çok işime geliyor, çünkü ceza sahasına daha yakın olmak istiyorum" diye konuştu. Cenk'ten diğer satır başları şöyle:
ŞENOL GÜNEŞ TEK KELİMEYLE BABACAN
"Şenol Güneş, ayrı bir ilgi ve güzel bir dille futbolcuyu geliştiriyor. Oyuncu bir adım gelirse,hoca 10 adım gelir. Onu bir kelimeyle anlatmak gerekirse, o kelime tam anlamıyla 'babacan' olur."
TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYORUM
"Futboldan sonra teknik direktörlük planım var. Onun planlamasını yapıyorum. Şimdiden antrenmanlardansonra notlar alıyorum. Hocalarımdan görüş alıyorum."
SÖZLEŞMEDE OPSİYON VAR, UZAYABİLİR
"Kontratımda uzama maddesi var. 1+1 olarak imza attım. O bir yıl, performansa göre uzama şekli. Onun detaylarınagirmeyeyim. Belirli bir sayıda gol veya asist katkısı yaparsam sözleşmem otomatik olarak uzuyor."