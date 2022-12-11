1 dakika oynamak haksızlıktı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun'a yaptığı açıklamada, Valerien İsmael döneminde 1 dakikalığına oyuna sokulmasına çok üzüldüğünü söyledi. Deneyimli golcü, "Beşiktaş forması üstündeyken her dakika önemli ancak bir önceki maçta iyiydim.Hocanın kararı beni öfkelendirdi. Sakatlıklarımdan sonra çok çalışarak daha güçlü hale geldim. Şenol Hoca göreve gelir gelmez bana formayı verdi. Bir formasyona ya da taktiğe bağlı kalmıyor. 3'lü de 4'lü de oynatıyor.3-4-3 benim daha çok işime geliyor, çünkü ceza sahasına daha yakın olmak istiyorum" diye konuştu. Cenk'ten diğer satır başları şöyle:"Şenol Güneş, ayrı bir ilgi ve güzel bir dille futbolcuyu geliştiriyor.. Onu bir kelimeyle anlatmak gerekirse, o kelime tam anlamıyla 'babacan' olur.""Futboldan sonra teknik direktörlük planım var. Onun planlamasını yapıyorum.Hocalarımdan görüş alıyorum.""Kontratımda uzama maddesi var. 1+1 olarak imza attım. O bir yıl, performansa göre uzama şekli.Belirli bir sayıda gol veya asist katkısı yaparsam sözleşmem otomatik olarak uzuyor."