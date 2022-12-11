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Giriş Tarihi: 11.12.2022

1 dakika oynamak haksızlıktı

1 dakika oynamak haksızlıktı

Cenk Tosun, “İsmael döneminde 1 dakikalığına oyuna girmek beni öfkelendirdi. Sakatlıklardan sonra çok çalışarak güçlü hale geldim. Şenol Hoca gelir gelmez bana formayı verdi” dedi

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Cenk Tosun A Spor'a yaptığı açıklamada, Valerien İsmael döneminde 1 dakikalığına oyuna sokulmasına çok üzüldüğünü söyledi. Deneyimli golcü, "Beşiktaş forması üstündeyken her dakika önemli ancak bir önceki maçta iyiydim. 1 dakika oynamayı kendime haksızlık gibi gördüm. Hocanın kararı beni öfkelendirdi. Sakatlıklarımdan sonra çok çalışarak daha güçlü hale geldim. Şenol Hoca göreve gelir gelmez bana formayı verdi. Bir formasyona ya da taktiğe bağlı kalmıyor. 3'lü de 4'lü de oynatıyor. Önümüzdeki 3 maçı 9 puanla atlatırsak şampiyonluğun en büyük adayı oluruz. 3-4-3 benim daha çok işime geliyor, çünkü ceza sahasına daha yakın olmak istiyorum" diye konuştu. Cenk'ten diğer satır başları şöyle:

ŞENOL GÜNEŞ TEK KELİMEYLE BABACAN
"Şenol Güneş, ayrı bir ilgi ve güzel bir dille futbolcuyu geliştiriyor. Oyuncu bir adım gelirse, hoca 10 adım gelir. Onu bir kelimeyle anlatmak gerekirse, o kelime tam anlamıyla 'babacan' olur."

TEKNİK DİREKTÖR OLMAK İSTİYORUM
"Futboldan sonra teknik direktörlük planım var. Onun planlamasını yapıyorum. Şimdiden antrenmanlardan sonra notlar alıyorum. Hocalarımdan görüş alıyorum."

SÖZLEŞMEDE OPSİYON VAR, UZAYABİLİR
"Kontratımda uzama maddesi var. 1+1 olarak imza attım. O bir yıl, performansa göre uzama şekli. Onun detaylarına girmeyeyim. Belirli bir sayıda gol veya asist katkısı yaparsam sözleşmem otomatik olarak uzuyor."

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1 dakika oynamak haksızlıktı
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