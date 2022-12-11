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Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:06

Andrea Pirlo'dan transfer açıklaması! İşte takviye istediği mevki...

AA
Andrea Pirlo’dan transfer açıklaması! İşte takviye istediği mevki...

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Sol bek eksiğimiz var, bunu da Ocak ayındaki transfer döneminde tamamlayacağız. Kadro içinde bu bölgeye başka alternatifler de bulabiliriz" dedi.

VavaCars Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik adamı Andrea Pirlo, transfere ilişkin açıklamada bulundu.

Kırmızı-siyahlıların Dünya Kupası nedeniyle Antalya'da gerçekleştirdikleri kampta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç teknik adam, takımdan ayrılan oyuncular ve eksiklere ilişkin konuştu.

Ayrılan oyuncuların kendilerinin ve yöneticilerinin tercihi olduğunu belirten Pirlo, "Ayrılan oyuncular hem benim hem de yönetimimiz tercihi. Ayrılan oyuncularımıza sezonun bu dönemine kadar verdikleri katkıdan ötürü teşekkür ediyoruz ama bu bir tercihti. Biz de tercihimizi bundan yana kullandık. Sol bek eksiğimiz var, bunu da ocak ayındaki transfer döneminde tamamlayacağız. Kadro içinde bu bölgeye başka alternatifler de bulabiliriz." ifadelerini kullandı.

İtalyan teknik adam, takımda Türk kontenjanının eksikliğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Takımımızda 3 iyi Türk'ü de bulacağız. Onlar da bu şansı kullanıp forma giyecekler. Yarışmacı bir takımız, daha da yarışmacı olmak için eksik olduğumuz bölgeler stoper ve sol beke takviye düşünüyoruz. Hücumda yeterli bir kadromuz var. Üstüne Ljajic ve Feghouli gibi 2 hamle de geldi."

Kampta oldukça iyi çalıştıklarını anlatan 43 yaşındaki çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Bu süreçte 2 tane hazırlık maçı yaptık. İkisi de gelişimimiz için bize önemli katkılar sağladı. Özellikle şu anda takımdaki atmosfer çok iyi. Bu atmosferi devam ettirip ligde daha iyi olmaya çalışacağız. Alışma sürecinde ligdeki bazı şeyleri daha iyi anladık. Ligde genel bir savunma bekleyişi ve hızlı hücum taktiği var. Biz de bunu çok gol yiyerek bir şekilde anladık ve bunun üstüne de artık çalışıyoruz. Kendimizi buna daha çok adapte ettiğimizi söyleyebilirim. Ligde bulunduğumuz yerden tabii ki memnun değiliz. Daha iyisini yapabilirdik ama olmadı. Demekki hatalar yaptık, bunları düzeltip daha iyiye gideceğimize inanıyoruz."

Türkiye'de çalışmaktan memnun olduğunu da dile getiren Pirlo, Dünya Kupası ve Cristiano Ronaldo'ya ilişkin şu açıklamayla sözlerini tamamladı:

"Katar'a geçmiş senelerde de gidiyordum, gelişen bir ülke ve organizasyon güzel gidiyor. Dünya Kupası sürprizlerle dolu gidiyor. Fas'ı tebrik ederim, en büyük sürprizi yaptılar. Diğer yarı finalistler beklenen takımlar. Ronaldo ile konuşmadım ama üzgünüm tabi çünkü en büyük hedefiydi Dünya Kupası. Ama futbolda yenilgi ve kazanç var."

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Andrea Pirlo'dan transfer açıklaması! İşte takviye istediği mevki...
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