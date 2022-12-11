Arda ve Ferdi neden olmasın!

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan İtalya Serie A lideri Napoli'de teknik direktör Luciano Spalletti, Crystal Palace ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi konuştu. Fenerbahçeli futbolcularvetransfer listelerinde olup olmadığı yönündeki soruya, "Takip ettiğimiz oyuncular var. Takımdan memnunum ve takviye düşünmüyorum. Ancak fırsat olursa o zaman değerlendiririz" yanıtını veren İtalyan çalıştırıcı, ülkemizde görev yapan hocalar için ise "Pirlo, Farioli ve Montella Türkiye'de futbolun çok yüksek seviyede olması nedeniyle buraya tercih ettiler" yorumunu yaptı. Spalletti, Kim Min-Jae'nin adının başka takımlarla anılmasıyla ilgili olarak daifadesini kullandı.