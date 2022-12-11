Fırtına durdu Avcı sert çıktı

Bordo-mavililer, Umut ile öne geçti. 82’de Kasımpaşa’da Hadergjonaj’ın penaltısı skoru ilan etti. Karşılaşma sonrası Abdullah Avcı futbolcularına ateş püskürdü
Dünya Kupası arasında iki hazırlık maçından eşitlikle ayrılan Trabzonspor, Kasımpaşaile de 1-1 berabere kaldı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta Fırtına'nın golünü 16'da Umut Bozok kaydetti. Paşa, 82'de Hadergjonaj'ınpenaltısıyla skoru belirledi. Maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına ateş püskürdü: "Bireysel performansların uzun süredir artmasını beklediğim isimler var. 22 maçlık bir süreyi geride bıraktık. Her maçı kazanmak istiyorum, Trabzonspor da bunu ister. Performanslarınıyukarıya çekemeyenler var.Gerekirse altyapıdan oyuncuoynatırım, oynattım da. Oyunun içine girmeleri gerekiyor. Soyunma odasındayüzlerine de söyledim."
'OYNAMAYAN GİDER ARTIK BEKLEMEYECEĞİM'
Avcı sözlerine şöyle devam etti: "Duyguyla, grup enerjisiyle oynamaları gerekiyor, Olmayanlarla olmayacak. Burası Trabzonspor. Oynayan oynar oynamayan gider, artık beklemeyeceğim. 2.5 gün sonra gelecekler bakacağım."
1 GÖRÜŞ YUNUS EMRE SEL: Bu oyun sakinlik istiyor
Trabzonspor maça klasik dizilimi ve oyun anlayışı ile başladı. Abdullah Avcı, kamptan itibaren takıma oturtmaya çalıştığı kaleciden başlayan oyun kurma ve ileride baskı çalışmalarının semeresini ilk 20 dakikada aldı. Bu zaman içerisinde bir de Hamsik'in oyun zekâsı sonucu rakibin hatasını iyi değerlendiren Umut ile gol atmayı başardı. Hamsik, Trezeguet, Umut ve Visca ileride oluşturdukları baskı sonucunda golle sonuçlanabilecek üretkenlikteydi ancak bir türlü tabelayı değiştiremediler. İkinci yarının başlangıcıKasımpaşa lehineydi. Bu durum 63.dakikadan itibaren Yusuf, Peresve Doğucan'ın oyuna girmesiyledeğişkenlik gösterdi. Trabzonspor özellikle Peres'in oyunuyla nefes alırken rakibi karşısında yeniden üstünlüğü ele geçirirdi ama baskı golü getirmedi. Bireysel hata sonucunda oluşan penaltıdan Hadergjonaj skoru eşitledi. Arada üç hazırlık maçı oynayan ve üçünden de beraberlikle ayrılan Trabzon'un ısrarla oynamayaçalıştığı oyun kalite vesakinlik istiyor.