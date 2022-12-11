Fırtına durdu Avcı sert çıktı

Dünya Kupası arasında iki hazırlık maçından eşitlikle ayrılanKocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta Fırtına'nın golünükaydetti.skoru belirledi. Maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına ateş püskürdü: "Bireysel performansların uzun süredir artmasını beklediğim isimler var. 22 maçlık bir süreyi geride bıraktık. Her maçı kazanmak istiyorum, Trabzonspor da bunu ister.Oyunun içine girmeleri gerekiyor.Avcı sözlerine şöyle devam etti: "Duyguyla, grup enerjisiyle oynamaları gerekiyor, Olmayanlarla olmayacak. Burası Trabzonspor. Oynayan oynar oynamayan gider, artık beklemeyeceğim. 2.5 gün sonra gelecekler bakacağım."Trabzonspor maça klasik dizilimi ve oyun anlayışı ile başladı. Abdullah Avcı, kamptan itibaren takıma oturtmaya çalıştığı kaleciden başlayan oyun kurma ve ileride baskı çalışmalarının semeresini ilk 20 dakikada aldı. Bu zaman içerisinde bir de Hamsik'in oyun zekâsı sonucu rakibin hatasını iyi değerlendiren Umut ile gol atmayı başardı. Hamsik, Trezeguet, Umut ve Visca ileride oluşturdukları baskı sonucunda golle sonuçlanabilecek üretkenlikteydi ancak bir türlü tabelayı değiştiremediler.Trabzonspor özellikle Peres'in oyunuyla nefes alırken rakibi karşısında yeniden üstünlüğü ele geçirirdi ama baskı golü getirmedi. Bireysel hata sonucunda oluşan penaltıdan Hadergjonaj skoru eşitledi. Arada üç hazırlık maçı oynayan ve üçünden de beraberlikle ayrılan