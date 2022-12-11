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Giriş Tarihi: 11.12.2022

Fırtına durdu Avcı sert çıktı

Fırtına durdu Avcı sert çıktı

Bordo-mavililer, Umut ile öne geçti. 82’de Kasımpaşa’da Hadergjonaj’ın penaltısı skoru ilan etti. Karşılaşma sonrası Abdullah Avcı futbolcularına ateş püskürdü

Dünya Kupası arasında iki hazırlık maçından eşitlikle ayrılan Trabzonspor, Kasımpaşa ile de 1-1 berabere kaldı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçta Fırtına'nın golünü 16'da Umut Bozok kaydetti. Paşa, 82'de Hadergjonaj'ın penaltısıyla skoru belirledi. Maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularına ateş püskürdü: "Bireysel performansların uzun süredir artmasını beklediğim isimler var. 22 maçlık bir süreyi geride bıraktık. Her maçı kazanmak istiyorum, Trabzonspor da bunu ister. Performanslarını yukarıya çekemeyenler var. Gerekirse altyapıdan oyuncu oynatırım, oynattım da. Oyunun içine girmeleri gerekiyor. Soyunma odasında yüzlerine de söyledim."

'OYNAMAYAN GİDER ARTIK BEKLEMEYECEĞİM'
Avcı sözlerine şöyle devam etti: "Duyguyla, grup enerjisiyle oynamaları gerekiyor, Olmayanlarla olmayacak. Burası Trabzonspor. Oynayan oynar oynamayan gider, artık beklemeyeceğim. 2.5 gün sonra gelecekler bakacağım."

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Trabzonspor maça klasik dizilimi ve oyun anlayışı ile başladı. Abdullah Avcı, kamptan itibaren takıma oturtmaya çalıştığı kaleciden başlayan oyun kurma ve ileride baskı çalışmalarının semeresini ilk 20 dakikada aldı. Bu zaman içerisinde bir de Hamsik'in oyun zekâsı sonucu rakibin hatasını iyi değerlendiren Umut ile gol atmayı başardı. Hamsik, Trezeguet, Umut ve Visca ileride oluşturdukları baskı sonucunda golle sonuçlanabilecek üretkenlikteydi ancak bir türlü tabelayı değiştiremediler. İkinci yarının başlangıcı Kasımpaşa lehineydi. Bu durum 63. dakikadan itibaren Yusuf, Peres ve Doğucan'ın oyuna girmesiyle değişkenlik gösterdi. Trabzonspor özellikle Peres'in oyunuyla nefes alırken rakibi karşısında yeniden üstünlüğü ele geçirirdi ama baskı golü getirmedi. Bireysel hata sonucunda oluşan penaltıdan Hadergjonaj skoru eşitledi. Arada üç hazırlık maçı oynayan ve üçünden de beraberlikle ayrılan Trabzon'un ısrarla oynamaya çalıştığı oyun kalite ve sakinlik istiyor.

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Fırtına durdu Avcı sert çıktı
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