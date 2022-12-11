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Giriş Tarihi: 11.12.2022 14:04

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Kayserispor’da adaylık 'Ben yaparım' diyen herkese açık”

İHA
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Kayserispor’da adaylık ’Ben yaparım’ diyen herkese açık”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor’un yapılacak olan kongresi ile ilgili açıklamasında; “Kayserispor’da adaylık 'Ben yaparım' diyen herkese açık” dedi.

Çaba gösterecek herkese yönetimde yer alma konusunda fırsat olduğunu söyleyen Başkan Büyükkılıç; "Kayserispor bizim markamız, şehrimizin gururu ve şu anda da iyi gidiyor. Ben Berna başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Bir de kongremiz var. Onunla ilgili de ister istemez hazırlıklar da yapılıyor. İnşallah katkı sağlamak isteyen, imkanları olan ve 'Ben burada çaba göstereceğim' diyen herkese yönetimde yer alma bağlamında ortam ve fırsat var. Cami, okul ve sağlık tesisi yapmayı seven hemşehrilerimiz sosyal sorumluluk bağlamında sporumuza da destek verirler diye umuyor ve inanıyor, hemşehrilerimizin bu yönde de gayretlerini bekliyorum" dedi.

Büyükkılıç, katkı sağlamak isteyen herkesi beklediklerini söyleyerek, "Kayserispor'da adaylık herkese açık. Kongre yapıldığında hep beraber bakacağız. O zamana kadar neler olur neler çıkar bilmiyorum. Dediğim gibi imkanı olan, bu işi seven, hakikaten katkı sağlamak isteyen herkesi biz davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: “Kayserispor’da adaylık 'Ben yaparım' diyen herkese açık”
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