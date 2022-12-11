Messi’nin omuzlarında bütün dünya var!

Arjantin tur atladı. Messi, Beşiktaşlı Weghorst'a terbiyesizlik yaptı, sahada olay çıkardı. Dünya yıldızının bu hareketi için yorumunuz nedir?Futbolda en önemli şey her zaman fairplay kurallarına uymaktır.Bunun en büyük sebebi ise maçın deneyimli hakemi Lahoz'un kötü yönetimiydi. Kulübelerden gelen sürekli itirazlar, futbolcuların birbirlerine sert girip sonra da kişisel diyaloglara girmeleri işin tadını iyice kaçırdı. Messi'nin böylesine bir davranışına ilk defa şahit oluyorum. Keşke olmasaydı…Messi'yi hayatı boyunca karşılaştırıldığı Diego Armando Maradona'dan ayıran en büyük özellik, sahada sürekli sakin kalması ve sosyal hayatında da düşük bir profil çizmesiydi.La Liga'dan çok iyi tanıdığı hakem Lahoz ile olan diyalogları, maç içinde ve maç sonrasında Hollanda Milli Takımı ile olan diyalogları hiç alışıldık değil.Hollanda üzüldü, Arjantin sevindi. Gerisini futbol tarihi yazmaz.Büyükolmak, büyük davranmayı gerektirir… Kulüp bazında ve bireysel olarak yaşadığı başarılara milli takımda hasret kalan Messi, 45 milyon Arjantinlinin beklentisini omuzlarında hissediyor. Bu büyük yükün, sinir sistemini etkilediği ortada.Böyle davranmaya devam ederse, yarı final, çıkarlarsa finalde karşılarına gelecek rakipler bu kaynağa oynar. Başarı için sadece yeteneğin yetmediğini daha önce tecrübe etti. Onun için artıkdevreye sokup, oyunlara gelmemesi gerek.Louis Van Gaal,teknik direktör tipindedir… Ne kendi oyuncususever ne rakip! Maçtan önce LionelMessi'yi merkeze alıpdiyerek fitili de ateşledi. Nebekleniyordu ki! Messi'nin bu sözlerin altındakalacağı mı?Son turnuvasında adını dahada derine kazımak için Messi'nin bu kupayaihtiyacı var! Weghorst yerine Ronaldo yada Mbappe de karşısına çıkar, aynıtavırları sergilerse Messi de Weghorst'ayaptığını yapar!Maç öncesi Hollanda'nın hocası Van Gaal, "Messi'yi durduracağız" diyerek açıklamalarda bulunmuştu. 3 gündür süren bu konuşmaların ardından maç sonrasında Van Gaal'in yanına giden Arjantinli yıldızderken bu konu içinyorumunda bulundu.2 gol atarak maçı çeviren Weghorst'un maç sonu röportajında kendisine bakmasına sinirlenen Messi,derken Hollandalı oyuncu iseifadesini kullandı.