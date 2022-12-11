Messi’nin omuzlarında bütün dünya var!

Arjantin ile Dünya Kupası’na yürüyen Messi’nin üzerindeki baskı arttıkça kariyeri boyunca göstermediği tepkiler de geliyor. Tangocu’nun Hollanda maçı sırasındaki hareketleri, sonrasındaki sözleri herkesi şaşırtıyor
SORU: Arjantin tur atladı. Messi, Beşiktaşlı Weghorst'a terbiyesizlik yaptı, sahada olay çıkardı. Dünya yıldızının bu hareketi için yorumunuz nedir?
ÖMER ÜRÜNDÜL: ÖNCE FAİR-PLAY'E UYMALI
Futbolda en önemli şey her zaman fairplay kurallarına uymaktır. Fakat bazı maçlarvar ki istemeden sinir kat sayısıyükselebiliyor. Çok kritik ve nefeslerikesen Hollanda-Arjantin çeyrek finalindeortam çok gergindi. Bunun en büyük sebebi ise maçın deneyimli hakemi Lahoz'un kötü yönetimiydi. Kulübelerden gelen sürekli itirazlar, futbolcuların birbirlerine sert girip sonra da kişisel diyaloglara girmeleri işin tadını iyice kaçırdı. Messi'nin böylesine bir davranışına ilk defa şahit oluyorum. Keşke olmasaydı… Bu DünyaKupası'nda az kart çıkıyorduama bu maçta gösterilen 17sarı kartla tüm şampiyonalarınrekoru kırıldı.
BÜLENT TİMURLENK: ALIŞILMADIK BİR MESSİ
Messi'yi hayatı boyunca karşılaştırıldığı Diego Armando Maradona'dan ayıran en büyük özellik, sahada sürekli sakin kalması ve sosyal hayatında da düşük bir profil çizmesiydi. Kariyerinin son DünyaKupası'nı kazanmak mecburiyetindehissettirildiğinden Messi'de omuzlarındabiriken baskı yüzünden Katar'dabaşka bir adam oldu çıktı. La Liga'dan çok iyi tanıdığı hakem Lahoz ile olan diyalogları, maç içinde ve maç sonrasında Hollanda Milli Takımı ile olan diyalogları hiç alışıldık değil. Yine de tüm yaşananlarıoyunun ve turnuvanın bir parçasıve rengi olarak görüpbüyütmemek lazım. Hollanda üzüldü, Arjantin sevindi. Gerisini futbol tarihi yazmaz.
YASEMİN YILDIRIM:SİNİR SİSTEMİ BOZULMUŞ
Büyükolmak, büyük davranmayı gerektirir… Kulüp bazında ve bireysel olarak yaşadığı başarılara milli takımda hasret kalan Messi, 45 milyon Arjantinlinin beklentisini omuzlarında hissediyor. Bu büyük yükün, sinir sistemini etkilediği ortada. Bunun farkındaolan Hollandalıların maç penaltıyagiderken Messi'nin sinir sistemineoynamaya başlaması normal. Anormalolan, tecrübeli oyuncunun tahriklerdenetkilenmesi. Böyle davranmaya devam ederse, yarı final, çıkarlarsa finalde karşılarına gelecek rakipler bu kaynağa oynar. Başarı için sadece yeteneğin yetmediğini daha önce tecrübe etti. Onun için artık çelik sinirlerini devreye sokup, oyunlara gelmemesi gerek.
SUAT UMURHAN: ÇİÇEK Mİ ATSAYDI!
Louis Van Gaal, 'çenesi hiç durmayan'teknik direktör tipindedir… Ne kendi oyuncususever ne rakip! Maçtan önce LionelMessi'yi merkeze alıp "2014'teki maçtatopa dokunmadı ama penaltılardakaybettik" diyerek fitili de ateşledi. Nebekleniyordu ki! Messi'nin bu sözlerin altındakalacağı mı? Kupayı kazanmak içinArjantinli oyuncuların motivasyonuneredeyse Arjantin bayrağından çokMessi ikonu! Son turnuvasında adını dahada derine kazımak için Messi'nin bu kupayaihtiyacı var! Weghorst yerine Ronaldo yada Mbappe de karşısına çıkar, aynıtavırları sergilerse Messi de Weghorst'ayaptığını yapar! "Aptal"lafı bu sinir harbinin en hafifnoktası.
VAN GAAL'E: ÇOK KONUŞUYORSUN!
Maç öncesi Hollanda'nın hocası Van Gaal, "Messi'yi durduracağız" diyerek açıklamalarda bulunmuştu. 3 gündür süren bu konuşmaların ardından maç sonrasında Van Gaal'in yanına giden Arjantinli yıldız "Çok konuşuyorsun" derken bu konu için "Arjantin'e saygısızlıkyaptı" yorumunda bulundu.
WEGHORST'A: NE BAKIYORSUN APTAL!
2 gol atarak maçı çeviren Weghorst'un maç sonu röportajında kendisine bakmasına sinirlenen Messi, "Nebakıyorsunaptal, önünedön" derken Hollandalı oyuncu ise "Messi benihayal kırıklığınauğrattı" ifadesini kullandı.