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Giriş Tarihi: 11.12.2022

Messi’nin omuzlarında bütün dünya var!

Messi’nin omuzlarında bütün dünya var!

Arjantin ile Dünya Kupası’na yürüyen Messi’nin üzerindeki baskı arttıkça kariyeri boyunca göstermediği tepkiler de geliyor. Tangocu’nun Hollanda maçı sırasındaki hareketleri, sonrasındaki sözleri herkesi şaşırtıyor

SORU: Arjantin tur atladı. Messi, Beşiktaşlı Weghorst'a terbiyesizlik yaptı, sahada olay çıkardı. Dünya yıldızının bu hareketi için yorumunuz nedir?

ÖMER ÜRÜNDÜL: ÖNCE FAİR-PLAY'E UYMALI
Futbolda en önemli şey her zaman fairplay kurallarına uymaktır. Fakat bazı maçlar var ki istemeden sinir kat sayısı yükselebiliyor. Çok kritik ve nefesleri kesen Hollanda-Arjantin çeyrek finalinde ortam çok gergindi. Bunun en büyük sebebi ise maçın deneyimli hakemi Lahoz'un kötü yönetimiydi. Kulübelerden gelen sürekli itirazlar, futbolcuların birbirlerine sert girip sonra da kişisel diyaloglara girmeleri işin tadını iyice kaçırdı. Messi'nin böylesine bir davranışına ilk defa şahit oluyorum. Keşke olmasaydı… Bu Dünya Kupası'nda az kart çıkıyordu ama bu maçta gösterilen 17 sarı kartla tüm şampiyonaların rekoru kırıldı.

BÜLENT TİMURLENK: ALIŞILMADIK BİR MESSİ
Messi'yi hayatı boyunca karşılaştırıldığı Diego Armando Maradona'dan ayıran en büyük özellik, sahada sürekli sakin kalması ve sosyal hayatında da düşük bir profil çizmesiydi. Kariyerinin son Dünya Kupası'nı kazanmak mecburiyetinde hissettirildiğinden Messi'de omuzlarında biriken baskı yüzünden Katar'da başka bir adam oldu çıktı. La Liga'dan çok iyi tanıdığı hakem Lahoz ile olan diyalogları, maç içinde ve maç sonrasında Hollanda Milli Takımı ile olan diyalogları hiç alışıldık değil. Yine de tüm yaşananları oyunun ve turnuvanın bir parçası ve rengi olarak görüp büyütmemek lazım. Hollanda üzüldü, Arjantin sevindi. Gerisini futbol tarihi yazmaz.

YASEMİN YILDIRIM:SİNİR SİSTEMİ BOZULMUŞ
Büyük olmak, büyük davranmayı gerektirir… Kulüp bazında ve bireysel olarak yaşadığı başarılara milli takımda hasret kalan Messi, 45 milyon Arjantinlinin beklentisini omuzlarında hissediyor. Bu büyük yükün, sinir sistemini etkilediği ortada. Bunun farkında olan Hollandalıların maç penaltıya giderken Messi'nin sinir sistemine oynamaya başlaması normal. Anormal olan, tecrübeli oyuncunun tahriklerden etkilenmesi. Böyle davranmaya devam ederse, yarı final, çıkarlarsa finalde karşılarına gelecek rakipler bu kaynağa oynar. Başarı için sadece yeteneğin yetmediğini daha önce tecrübe etti. Onun için artık çelik sinirlerini devreye sokup, oyunlara gelmemesi gerek.

SUAT UMURHAN: ÇİÇEK Mİ ATSAYDI!
Louis Van Gaal, 'çenesi hiç durmayan' teknik direktör tipindedir… Ne kendi oyuncusu sever ne rakip! Maçtan önce Lionel Messi'yi merkeze alıp "2014'teki maçta topa dokunmadı ama penaltılarda kaybettik" diyerek fitili de ateşledi. Ne bekleniyordu ki! Messi'nin bu sözlerin altında kalacağı mı? Kupayı kazanmak için Arjantinli oyuncuların motivasyonu neredeyse Arjantin bayrağından çok Messi ikonu! Son turnuvasında adını daha da derine kazımak için Messi'nin bu kupaya ihtiyacı var! Weghorst yerine Ronaldo ya da Mbappe de karşısına çıkar, aynı tavırları sergilerse Messi de Weghorst'a yaptığını yapar! "Aptal" lafı bu sinir harbinin en hafif noktası.

VAN GAAL'E: ÇOK KONUŞUYORSUN!
Maç öncesi Hollanda'nın hocası Van Gaal, "Messi'yi durduracağız" diyerek açıklamalarda bulunmuştu. 3 gündür süren bu konuşmaların ardından maç sonrasında Van Gaal'in yanına giden Arjantinli yıldız "Çok konuşuyorsun" derken bu konu için "Arjantin'e saygısızlık yaptı" yorumunda bulundu.

WEGHORST'A: NE BAKIYORSUN APTAL!
2 gol atarak maçı çeviren Weghorst'un maç sonu röportajında kendisine bakmasına sinirlenen Messi, "Ne bakıyorsun aptal, önüne dön" derken Hollandalı oyuncu ise "Messi beni hayal kırıklığına uğrattı" ifadesini kullandı.

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Messi’nin omuzlarında bütün dünya var!
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