Rakipler bizden daha çok değişiklik yapıyor

A Spor'a özel röportaj veren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yaşanan teknik heyet değişikliğinin zorunluluktan kaynaklandığını söyledi. Kocadağ, "Valerien İsmael iyi bir projeydi ama tutmadı. Ben o dönem için yerli bir hocayı doğru buluyordum. Yönetim böyle bir karar aldı. Ama hepimiz aynı gemideyiz. Şu an Beşiktaş'ı nasıl daha ileri götürebileceğimizi düşünüyoruz. Rakiplerimiz bizden daha çok değişiklik yapıyor.Gelebilecek en iyi hocayı getirdik takımın başına" diye konuştu.İzledikleri transfer politikasıyla ciddi oyuncuları aldıklarını vurgulayan Kocadağdedi. Yönetime yönelik eleştirileri de değerlendiren Emre Kocadağ, sözlerini şöyle tamamladı: "Olumsuz hava, herkesi etkiliyor. Bu nedenle olumlu hava önemli."