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Giriş Tarihi: 11.12.2022

Rakipler bizden daha çok değişiklik yapıyor

Rakipler bizden daha çok değişiklik yapıyor

Kocadağ, Beşiktaş teknik heyetindeki devir teslimi bu sözlerle değerlendirdi: "Valerien İsmael iyi bir projeydi ama tutmadı. Ben o zaman yerli hocayı doğru buluyordum. Ancak şimdi gelebilecek en iyi teknik adamı getirdik."

A Spor'a özel röportaj veren Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yaşanan teknik heyet değişikliğinin zorunluluktan kaynaklandığını söyledi. Kocadağ, "Valerien İsmael iyi bir projeydi ama tutmadı. Ben o dönem için yerli bir hocayı doğru buluyordum. Yönetim böyle bir karar aldı. Ama hepimiz aynı gemideyiz. Şu an Beşiktaş'ı nasıl daha ileri götürebileceğimizi düşünüyoruz. Rakiplerimiz bizden daha çok değişiklik yapıyor. Bugün Beşiktaş özelinde en iyi teknik adamlardan birisi Şenol Güneş. Gelebilecek en iyi hocayı getirdik takımın başına" diye konuştu.

OLUMSUZ HAVA HERKESİ ETKİLİYOR
İzledikleri transfer politikasıyla ciddi oyuncuları aldıklarını vurgulayan Kocadağ, "Çok iyi bir kadromuz var. İyi bir yere gideceğimizi görüyorum" dedi. Yönetime yönelik eleştirileri de değerlendiren Emre Kocadağ, sözlerini şöyle tamamladı: "Bizden çok daha uzun süre şampiyonluk yaşamayan kulüpler her sene yeni bir plan yapıyor ve yeni bir kenetlenme oluşuyor. Olumsuz hava, herkesi etkiliyor. Bu nedenle olumlu hava önemli."

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Rakipler bizden daha çok değişiklik yapıyor
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