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Giriş Tarihi: 11.12.2022

Tarihi FASıl heyeti

Tarihi FASıl heyeti

İspanya’nın ardından çeyrek finalde Ronaldo’lu Portekiz’i de eleyen Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika unvanını aldı

Katar'da son 16 turunda İspanya'yı devre dışı bırakıp büyük bir başarıya imza atan Fas'ın tarihi yolculuğu devam ediyor. Çeyrek finalde Ronaldo'lu Portekiz'i de saf dışı bırakan Atlas Aslanları, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı unvanını aldı. 18. dakikada Fas'ta sağ kanatta topla buluşan Hakim Ziyech'in uzaktan vuruşu auta gitti. 39'da Portekiz tehlikeli geldi. Ceza sahası ön çizgisinde bomboş kalan Joao Felix'in gelişine şutundan sonuç çıkmadı. Portekiz topu kontrol etmesine rağmen tehlikeli ataklar geliştiren Fas 42'de golü buldu. Yahia Attiyat'ın ortasına müthiş yükselen Youssef En Nesyri, kaleci Costa'dan önce kafa vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi: 1-0. İsviçre maçının ardından dün de yedek kulübesine mahkum edilen Cristiano Ronaldo 51. dakikada oyuna girdi. Ancak 37 yaşındaki dünya yıldızın çırpınışları da takımına çare olamadı. Fas, dünyayı sarsmaya devam etti.

BİR YILDIZ DAHA KAYDI!
Kariyerindeki son Dünya Kupası'na büyük hayallerle gelen Cristiano Ronaldo, çeyrek finalden öteye gidemeyince Katar'a gözyaşlarıyla veda etti. 37 yaşındaki yıldızı, Fas'lı oyuncular teselli etmeye çalıştı. Önceki gün de Brezilyalı Neymar aynı acı sonu tatmıştı.

BEŞİKTAŞLI SAİSS'E NAZAR DEĞDİ
Fas'ın tecrübeli kaptanı Romain Saiss, maçta büyük bir talihsizlik yaşadı. Beşiktaş formasını giyen 32 yaşındaki savunmacı 57. dakikada sakatlanıp yerde kaldı. Sağlık görevlilerin hemen müdahale ettiği Saiss, oyuna devam edemedi ve sahayı sedyeyle terk etti. Romain Saiss'in liderliğini yaptı Fas, defansıyla öne çıkarken Portekiz karşısında kalesini düşürmedi ve yarı finale gelene kadar sadece 1 gol yedi.

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Tarihi FASıl heyeti
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