Tarihi FASıl heyeti

Katar'da son 16 turunda İspanya'yı devre dışı bırakıp büyük bir başarıya imza atan Fas'ın tarihi yolculuğu devam ediyor. Çeyrek finalde Ronaldo'lu Portekiz'i de saf dışı bırakan Atlas Aslanları, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika takımı unvanını aldı. 18. dakikada Fas'ta sağ kanatta topla buluşan Hakim Ziyech'in uzaktan vuruşu auta gitti. 39'da Portekiz tehlikeli geldi. Ceza sahası ön çizgisinde bomboş kalanPortekiz topu kontrol etmesine rağmen tehlikeli ataklar geliştiren Fas 42'de golü buldu. Yahia Attiyat'ın ortasına müthiş yükselenİsviçre maçının ardından dün de yedek kulübesine mahkum edilenAncak 37 yaşındaki dünya yıldızın çırpınışları da takımına çare olamadı. Fas, dünyayı sarsmaya devam etti.Kariyerindeki son Dünya Kupası'na büyük hayallerle gelen Cristiano Ronaldo, çeyrek finalden öteye gidemeyince Katar'a gözyaşlarıyla veda etti. 37 yaşındaki yıldızı, Fas'lı oyuncular teselli etmeye çalıştı. Önceki gün de Brezilyalı Neymar aynı acı sonu tatmıştı.Fas'ın tecrübeli kaptanı Romain Saiss, maçta büyük bir talihsizlik yaşadı. Beşiktaş formasını giyenSağlık görevlilerin hemen müdahale ettiği Saiss, oyuna devam edemedi ve sahayı sedyeyle terk etti. Romain Saiss'in liderliğini yaptı Fas, defansıyla öne çıkarken Portekiz karşısında kalesini düşürmedi