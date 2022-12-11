Yabancı transfer başkanımız!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında yapılan idman sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya geldi. Güneş, transfer konusundaki sorulara, "Yabancı oyuncu, başkanımız ancak onun da vize sorunu varmış" diyerek esprili bir cevap verdi. Deneyimli hoca, Weghorst'un Dünya Kupası'ndaki performansına ilişkin de "Çok iyi bir oyuncu. Penaltılara kalınca herkese eşit sürprizler oluyor. Brezilya'yı finalde bekliyordum, yanıldığım için fazla konuşmayayım" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ta Charleroi ile oynanan karşılaşmada yüzüne darbe alan Emrecan Uzunhan'ın burnunda kırık tespit edildi. Ayrıca 21 yaşındaki futbolcu gribal enfeksiyona yakalandı. Genç oyuncunun yanı sıra grip olan Valentin Rosier'e de serum uygulandı.Siyah-beyazlı ekip, Belek'teki 2. hazırlık maçını bu akşam Belçika 1. Lig ekibi Westerlo ile oynayacak. Karşılaşma 19.00'da başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak. Kara Kartal, ilk sınavında bir başka Belçika takımı Charleroi'yi 2-1'lik skorla mağlup etmişti.Fortuna Sittard ile Antalya'da kampta bulunan Burak Yılmaz, daha önce formasını giydiği Galatasaray ve Beşiktaş'ı ziyaret etti. Yıldız futbolcu, oyuncular ve hocalarla bir süre sohbet etti.