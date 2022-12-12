Abdülkerim daha iyi olacak

Şubat 2021'de başına geçtiği Arabam. com Konyaspor ile zirve yarışında dişli rakiplerden biri haline gelen İlhan Palut, Dünya Kupası arasında kamp yaptıkları Antalya'da'ye konuştu. Kendisiyle birlikte yeşil-beyazlı ekipte bir dönüşümün başladığını söyleyenDefans kültürü olan bir takıma geldik ve bunaekleyerek de seyircilerimizin daha heyecanla izleyeceği bir takım oluşturmaya çalıştık.Galatasaray'a gönderdiğimiz Abdülkerim Bardakcı'yı dikkatle izliyorum. Marcao'nun yerine gitti.Daha da iyi olacaktır.Fenerbahçe'yi yenerken planımızı iyi uyguladık.A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz inandığını uyguluyor. Ben olsam farklı şeyler yapar mıydım, yapardım. Ancak Kuntz da Konya'da olsa farklı şeyler yapardı.Amir Hadziahmetovic için çok fazla kulübün ilgisi vardı. Ancak bu ilgi resmi teklife dönüştü mü, açıkçası net bir bilgim yok. Amir, Konrad, Zymer, Endri, Soner, Guilherme...Ancak biz de bir yarışın içindeyiz.