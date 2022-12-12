Abdülkerim daha iyi olacak

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray’a transfer olan öğrencisiyle ilgili övgü dolu sözler sarf etti
Şubat 2021'de başına geçtiği Arabam. com Konyaspor ile zirve yarışında dişli rakiplerden biri haline gelen İlhan Palut, Dünya Kupası arasında kamp yaptıkları Antalya'da Sabah.com.tr'ye konuştu. Kendisiyle birlikte yeşil-beyazlı ekipte bir dönüşümün başladığını söyleyen 46 yaşındaki çalıştırıcı ile yaptığımızsohbetten satır başları şöyle:
Defans kültürü olan bir takıma geldik ve buna ofansif çeşitlilik ekleyerek de seyircilerimizin daha heyecanla izleyeceği bir takım oluşturmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk.
F.BAHÇE'NİN COŞKULU OYUNUNU KIRDIK
Galatasaray'a gönderdiğimiz Abdülkerim Bardakcı'yı dikkatle izliyorum. Marcao'nun yerine gitti. Yapılan kıyaslamanınönüne geçmek mümkün değil.Ama gitgide ayakları yere sağlam basmayabaşladı. Daha da iyi olacaktır.
Fenerbahçe'yi yenerken planımızı iyi uyguladık. Rakibimizin en iyi yaptığışey olan önde baskıyı ve coşkuluoyunu pasla kırabildik. Dakika dakikaonları bu baskıdan vazgeçirip üstünlüğüyakaladık ve kazandık.
KUNTZ'UN DOĞAL YARDIMCILARIYIZ
A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz inandığını uyguluyor. Ben olsam farklı şeyler yapar mıydım, yapardım. Ancak Kuntz da Konya'da olsa farklı şeyler yapardı. Milli Takım biryeniden yapılanmadan geçiyor. Bu jenerasyonagüvenmeliyiz. Biz StefanKuntz'un doğal yardımcılarıyız.
Amir Hadziahmetovic için çok fazla kulübün ilgisi vardı. Ancak bu ilgi resmi teklife dönüştü mü, açıkçası net bir bilgim yok. Amir, Konrad, Zymer, Endri, Soner, Guilherme... Bu oyuncularbüyük gelişme içerisinde... Bu isimleriSüper Lig ve Avrupa ekipleri transferedebilir. Ancak biz de bir yarışın içindeyiz. Devre arasında bir oyuncubile kaybetmek istemiyorum.