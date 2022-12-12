Abdullah Avcı’nın hedefindeki 4 isim: Yusuf Erdoğan, Denswil, Yusuf Yazıcı ve Djaniny

ANTALYA KAMPINDA EKSİK ÇOKTU

Bu arada Trabzonspor'da Dünya Kupası'nda boy gösteren Gomez ve Larsen cuma günü sona eren Antalya kampında yer almazken Djaniny ile Yusuf Yazıcı, sadece birkaç hafif tempolu idmana katıldı. Burun ameliyatı olan Bartra takımdan ayrı kalırken Lahtimi ise pasaport problemi nedeniyle kampın neredeyse tamamını kaçırdı. Ayrıca Eren Elmalı, hazırlık maçlarında dinlendirildi.

16 GÜNDE 5 MAÇ

Sezonun ilk bölümünde 22 resmi karşılaşmaya çıkan Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası yine yoğun bir tempoya girecek. Bordomavililer, 21 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile karşılaşacak. 24 Aralık'ta ligde kritik Fenerbahçe derbisi var. 28 Aralık Çarşamba günü hafta içi mesaisinde ligde Karagümrük'e konuk olacak Fırtına, sonrasında 5 Ocak'ta Giresun'u ağırlayacak ve 9 Ocak'ta Alanya'ya gidecek. 16 günde 5 maç oynayacak olan Trabzonspor'un hedefi seri galibiyetler alarak ligde zirveye çıkmak.