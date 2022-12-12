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Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:12 Son Güncelleme: 12.12.2022 10:40

Abdullah Avcı'nın hedefindeki 4 isim: Yusuf Erdoğan, Denswil, Yusuf Yazıcı ve Djaniny

SPOR SERVİSİ
Abdullah Avcı’nın hedefindeki 4 isim: Yusuf Erdoğan, Denswil, Yusuf Yazıcı ve Djaniny

Kasımpaşa maçı sonrası sert çıkışıyla dikkat çeken Abdullah Avcı'nın Yusuf Erdoğan, Denswil, Yusuf Yazıcı ve Djaniny’yi hedef aldığı ileri sürüldü. İzin dönüşü yapılacak toplantı sonrası yol haritası çizilecek.

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı özel maç sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın açıklamaları gündeme damga vurdu. Takımın performansından memnun kalmayan Avcı, "3-4 aydır devreye girmeyen, bireysel performansı artmayan oyuncular var. Artık kimseyi bekleyemem. Trabzonspor her yarışın içerisindedir. Herkes farkına varacak. Gerekirse altyapıdan oyuncu alır oynatırım" ifadelerini kullandı.

'KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAM'
59 yaşındaki deneyimli hocanın, soyunma odasında da talebelerine sert çıktığı ve "Artık kimsenin gözünün yaşına bakmam" dediği öğrenildi. Avcı'nın hedefindeki isimlerin ise Yusuf Erdoğan, Denswil, Yusuf Yazıcı ve Djaniny olduğu ileri sürüldü. Abdullah Avcı'nın izin dönüşü oyuncularıyla yapacağı toplantı sonrası izleyeceği yol haritası merak ediliyor.

ANTALYA KAMPINDA EKSİK ÇOKTU
Bu arada Trabzonspor'da Dünya Kupası'nda boy gösteren Gomez ve Larsen cuma günü sona eren Antalya kampında yer almazken Djaniny ile Yusuf Yazıcı, sadece birkaç hafif tempolu idmana katıldı. Burun ameliyatı olan Bartra takımdan ayrı kalırken Lahtimi ise pasaport problemi nedeniyle kampın neredeyse tamamını kaçırdı. Ayrıca Eren Elmalı, hazırlık maçlarında dinlendirildi.

16 GÜNDE 5 MAÇ
Sezonun ilk bölümünde 22 resmi karşılaşmaya çıkan Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası yine yoğun bir tempoya girecek. Bordomavililer, 21 Aralık'ta Türkiye Kupası'nda Samsunspor ile karşılaşacak. 24 Aralık'ta ligde kritik Fenerbahçe derbisi var. 28 Aralık Çarşamba günü hafta içi mesaisinde ligde Karagümrük'e konuk olacak Fırtına, sonrasında 5 Ocak'ta Giresun'u ağırlayacak ve 9 Ocak'ta Alanya'ya gidecek. 16 günde 5 maç oynayacak olan Trabzonspor'un hedefi seri galibiyetler alarak ligde zirveye çıkmak.

İSKENDER GÜNEN - AVCI GERÇEKLE YÜZLEŞTİ
Trabzonspor'da şampiyon olan kadrodan sezon başı eksilmeler yaşandı. Bir de sakatlıklar ortaya çıkınca yeni ve farklı bir kadroyla mücadele etme zorunluluğu doğdu. Bu da istikrarsız sonuçları beraberinde getirdi. Fakat bir başka gerçek var ki, kendilerinden çok şey beklenen bazı futbolcuların sorumluluk almaktan uzak, sıradan görüntüleriyle oynadığını izledik. Görünen o ki, Abdullah Avcı, Dünya Kupası arasında yapılan hazırlık kampı ve oynanan maçlarda bazı isimlerin beklentilerin altında kalmış olduğu gerçeğiyle yüzleşti. Açıklamalarından çıkardığımız yorum bu. Artık Trabzonspor'un bundan sonraki maçlarda daha farklı oyuncularla sahada yer alması hiç de şaşırtıcı olmaz.

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Abdullah Avcı'nın hedefindeki 4 isim: Yusuf Erdoğan, Denswil, Yusuf Yazıcı ve Djaniny
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