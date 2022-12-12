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Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:31

Altay'da hasar büyük

Altay’da hasar büyük

Spor Toto 1'inci Lig'de 1-0 öne geçtiği Denizlispor deplasmanından 2-1 yenilgiyle dönerek Play-Off potasından uzaklaşan Altay, 3 oyuncusunun cezalı duruma düşmesi, 1 oyuncusunun da sakatlanmasıyla artçı şoklar yaşadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de 1-0 öne geçtiği Denizlispor deplasmanından 2-1 yenilgiyle dönerek Play-Off potasından uzaklaşan Altay, 3 oyuncusunun cezalı duruma düşmesi, 1 oyuncusunun da sakatlanmasıyla artçı şoklar yaşadı. Siyah-beyazlıları öne geçiren golü kaydeden sağ bek Salih'in yanı sıra kanat oyuncuları Eren ve Yusuf sarı kart cezalısı durumuna düştü. Bu haftayı bay geçecek İzmir ekibinde 3 genç futbolcu ilk yarının son haftasındaki Tuzlaspor deplasmanında görev yapamayacak.

Denizlispor müsabakasının 67'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan tecrübeli orta saha oyuncusu Zeki'nin durumu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Bu sezon Pendikspor'dan sonra ikinci dış saha yenilgisini Denizlispor karşısında alan Altay, 21 puanda kalarak 11'inci sırada kaldı. Yaşam mücadelesi veren Denizlispor'a yenilen siyah-beyazlılar, Göztepe derbisinde aldığı hükmen mağlubiyet dışındaki 7 haftalık namağlup serisini de kaybetti.

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Altay'da hasar büyük
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