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Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:44 Son Güncelleme: 12.12.2022 11:54

Bakan Kasapoğlu, 2022'de kazanılan madalya sayılarını açıkladı!

Bakan Kasapoğlu, 2022’de kazanılan madalya sayılarını açıkladı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin bu yıl uluslararası yarışmalarda 1780 altın, 1755 gümüş ve 1744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin bu yıl uluslararası yarışmalarda 1780 altın, 1755 gümüş ve 1744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandığını duyurdu.

Türkiye'nin 2022 yılında kazandığı madalya sayılarını açıklayan Kasapoğlu, yaptığı değerlendirmede, spor tarihine yeni hikayeler yazamaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Göğsünde ay yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız yeni başarılara imza atmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası alanda birçok branşta 1780 altın, 1755 gümüş, 1744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandık. Bu gurur tablosunun altyapısında inanç var, emek var, alın teri ve de sistemli çalışma var. Sporda sürdürülebilir başarı elde etmek için tüm paydaşların gayretleri var. Yeteneği tespit, yeteneği yönlendirme, yeteneğin doğru tesisleşmeyle, antrenman bilimleriyle gelişiminin sağlanması var. 2002'den bu yana sporda gerçekleştirmiş olduğumuz hamlelerin meyvelerini hamdolsun toplamaya başladık. Tüm sporcularımızla iftihar ediyoruz. Onlar, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın bir ucunda göndere çektiren, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleten, yetişen yeni nesiller için rol model olan evlatlarımız."

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Bakan Kasapoğlu, 2022'de kazanılan madalya sayılarını açıkladı!
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