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Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:44

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Mohamed Kanno'nun Transfer Edilmesini İstedi

Beşiktaş’ta Şenol Güneş, Mohamed Kanno’nun Transfer Edilmesini İstedi

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Suudi Arabistanlı Mohamed Kanno'yu Dünya Kupası'nda beğendi. Siyah-Beyazlılar ise devreye girdi. Detaylar...

ŞENOL GÜNEŞ, MOHAMED KANNO'YU İSTEDİ

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası'nda oyuncu izlerken dikkatlerini Suudi Arabistan'da yıldızlaşan 28 yaşında orta saha oyuncusu Mohamed Kanno'ya dikti. A Spor'da yer alan habere göre, Güneş, orta saha oyuncunun transfer edilmesini istedi.

MOHAMED KANNO, JOKER OLACAK

Orta sahada 3 bölgede görev yapabile 28 yaşında oyuncu Mohamed Kanno, 10 numara, ön libero ve asıl mevkisi olan merkez ortas saha bölgesinde görev yapabiliyor. Siyah-Beyazlılar, Kanno transferi yaparak orta sahaya joker bir isim kazandırmak isteyecek.

ÜLKE BASINI AVRUPA'YA GİTMESİNİ İSTEDİ

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'i mağlup eden Suudi Arabistan'da yerel basın ülkelerinde futbolun daha da gelişmesi için Suudi oyuncularının Avrupa'ya transfer olması gerektiğini aktarmaya başladı. Milli takımda gösterdiği performansla yıldızlaşan Mohamed Kanno'nun Beşiktaş'a transferi için gerekli hamlelerin yapılması gerektiğini aktardılar.

2.5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal forması giyen Mohamed Kanno'nun sözleşmesi 2.5 yıl daha bulunuyor. Orta saha oyuncunun transferi için Şenol Güneş gerekli fedekarlığın yapılmasını istediği iddia edildi.

37 GOLE KATKI SAĞLADI

Suudi Arabistan futbol kariyerinde 194 karşılaşmada görev alan Mohamed Kanno, 21 kez havalandırırken, 16 da asist yaparak toplam 37 gole katkı sağlamayı başardı.

MİLLİ TAKIMDA 40 DEFA BOY GÖSTERDİ Milli takımda 40 defa boy gösterdi

Dünya Kupası'nda gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Suudi Arabistan'da takımın yıldızlaşan oyuncusu Mohamed Kanno, 2017'den bu yana görev yaptığı milli takımda da 40 karşılaşmada forma giydi.

SAKATLIĞI BULUNMUYOR

2021'de Al-Hilal formasıyla şubat ayında ayak bileğinden sakatlanan Suudi oyuncu, 8 resmi maçta görev yapamadı. 28 yaşındaki oyuncu sakatlığı atlattıktan sonra Milli takımında forma giydi.

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Mohamed Kanno'nun Transfer Edilmesini İstedi
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