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Giriş Tarihi: 12.12.2022 14:10

Hakim Ziyech, Dünya Kupası primini bağışladı

Hakim Ziyech, Dünya Kupası primini bağışladı

Fas'ın 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesinde önemli pay sahibi olan isimlerden Hakim Ziyech, primini yoksullara bağışladı.

Fas, 2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika ekibi olan Fas'ta, bu başarının mimarlarından Hakim Ziyech'ten anlamlı bir hareket geldi. Chelseali oyuncu, Federasyon tarafından verilecek primi almayacağını açıkladı.

Hollanda doğumlu oyuncunun 2015 yılından bu yana Fas Milli Takımından hiç para almadığı ve primleri hayır işleri için kullanmasını istediği bildirildi. Fas Futbol Federasyonu'nun Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan takıma yüklü bir prim ödeyeceği kaydedildi. Ziyech'in bu Dünya Kupası'ndan gelecek paranın da Fas'taki fakir insanlara bağışlanması istendiği ifade edildi.

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Hakim Ziyech, Dünya Kupası primini bağışladı
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