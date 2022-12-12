Hakim Ziyech, Dünya Kupası primini bağışladı

Fas, 2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika ekibi olan Fas'ta, bu başarının mimarlarından Hakim Ziyech'ten anlamlı bir hareket geldi. Chelseali oyuncu, Federasyon tarafından verilecek primi almayacağını açıkladı.

Hollanda doğumlu oyuncunun 2015 yılından bu yana Fas Milli Takımından hiç para almadığı ve primleri hayır işleri için kullanmasını istediği bildirildi. Fas Futbol Federasyonu'nun Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan takıma yüklü bir prim ödeyeceği kaydedildi. Ziyech'in bu Dünya Kupası'ndan gelecek paranın da Fas'taki fakir insanlara bağışlanması istendiği ifade edildi.