Luka Modric, Arjantin Maçı Öncesi Konuştu: "Messi'yi Durdurmakta Zorlanacağız!"

"KİMSE BİZİ HESABA KATMIYORDU"

RTVE'ye konuşan Modric, "Yeniden bir Dünya Kupası yarı finalinde olmak etkileyici. Bu takımın yaptığı inanılmaz bir şey. Herkes daha büyük ülkeleri bekliyordu yarı finalde. Bu da çok normal. Biz küçük bir ülke olduğumuz için kimse bizi hesaba katmıyordu ama biz bunu hiçbir zaman dert etmedik. Bundan dolayı da sıkıntımız yok. Biz favori olan ülkelerin gölgesindeydik. Bu kontrol edemediğimiz bir şey. Elimizden geldiğince maksimum düzeyde rekabet edip her şeyimizi veriyoruz. Bu da bizim gücümüz" dedi.

"REAL MADRİD SOYUNMA ODASINDA HIRVATİSTAN'A DİKKAT EDİN DEDİM"

Açıklamalarına devam eden tecrübeli oyuncu, "Dünya Kupası'na gitmeden önce Real Madrid soyunma odasında çok konuştuk ve onlara 'Hırvatistan'a dikkat edin' dedim.

"4 YIL SONRA YARI FİNALDE OLMAK İNANILMAZ BİR ŞEY"

Teknik direktörümüz bize 22 maçta sadece 1 maç kaybettiğimizi söyledi. Bu etkileyici bir şey, çünkü birçok iyi maç oynadık ve bu da bizim hakkımızda çok şey ifade ediyor. Bir şeyler yapabileceğimizden emindik. Ve dört yıl sonra yarı finalde olmak inanılmaz bir şey" şeklinde konuştu.

"LİVAKOVİC BİZE HARİKA BİR KALECİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Japonya ve Brezilya maçlarına da değinen Hırvat yıldız, "Gerçekten son 2 maçta gösterdiğimiz performanstan dolayı çok mutluyum. Özellikle kalecimiz Livakovic bize harika bir kaleci olduğunu gösterdi. Bu zamanlarda her zaman birileri ortaya çıkıyor, kalecimiz gibi... Japonya maçında penaltı atışları kullanırken ben oyundan çıkmıştım. Dışarıda olmak, o anı yedek kulübesinden izlemek ve takıma yardım edememek çok kötü. Bu kolay değil. Tabii ki orada penaltıyı atmak kolay değil, sakin olmalısınız ve kendinize güvenmelisiniz ama dışarıda olmaktan daha iyi" diye konuştu.

"RODRYGO'YA ÜZÜLDÜM, O HARİKA BİR OYUNCU"

Modric, Brezilya'yı eledikleri karşılaşma sonrası Real Madrid'den takım arkadaşı Rodrygo'yu teselli etmişti. Bu konu hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "O harika bir oyuncu, onu çok seviyorum, çok iyi bir arkadaşlığımız var. O olmasına üzüldüm ama ülkem adına da çok mutluyum. Favori olan bir ülkeyi geride bıraktık. Sadece onu neşelendirmek istedim maç sonu daha fazlası değil. Çünkü 2008'de ben de aynı onun durumundaydım ve bu gerçekten kolay değil. Ama bu seni daha güçlü yapar ve gelecekte sana yardımcı olur" dedi.

"MESSİ'Yİ DURDURMAK İÇİN PEK ÇOK ZORLUK YAŞAYACAĞIZ"

Son olarak Arjantin ile oynayacakları maçı değerlendiren Modric, "Arjantin büyük bir takım. Sadece bir oyuncuya (Messi) karşı oynamak istemiyorum. Elbette Lionel Messi çok büyük bir oyuncu, onların en iyi oyuncusu ve onu durdurmak için pek çok zorluk yaşayacağız. Ama biz hazırlıklarımızı yaptık ve sahada her şeyimizi vereceğiz. Umarım tüm çabalarımız finale kalmamıza yeterli olur" diyerek sözlerini tamamladı.

LUKA MODRİC'İN HIRVATİSTAN MİLLİ TAKIM KARİYTERİ

Öte yandan, 37 yaşındaki oyuncu Milli Takım ile çıktığı 160 maçta 23 gol ve 25 asist kaydetti. Tecrübeli oyuncu hiç kırmızı kart görmezken 8 kez de sarı kart gördü.