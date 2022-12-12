Luka Modric, Arjantin Maçı Öncesi Konuştu: "Messi'yi Durdurmakta Zorlanacağız!"

RTVE'ye konuşan Modric, "Yeniden bir Dünya Kupası yarı finalinde olmak etkileyici. Bu takımın yaptığı inanılmaz bir şey. Herkes daha büyük ülkeleri bekliyordu yarı finalde. Bu da çok normal. Biz küçük bir ülke olduğumuz için kimse bizi hesaba katmıyordu ama biz bunu hiçbir zaman dert etmedik. Bundan dolayı da sıkıntımız yok. Biz favori olan ülkelerin gölgesindeydik. Bu kontrol edemediğimiz bir şey. Elimizden geldiğince maksimum düzeyde rekabet edip her şeyimizi veriyoruz. Bu da bizim gücümüz" dedi.
Açıklamalarına devam eden tecrübeli oyuncu, "Dünya Kupası'na gitmeden önce Real Madrid soyunma odasında çok konuştuk ve onlara 'Hırvatistan'a dikkat edin' dedim.
Teknik direktörümüz bize 22 maçta sadece 1 maç kaybettiğimizi söyledi. Bu etkileyici bir şey, çünkü birçok iyi maç oynadık ve bu da bizim hakkımızda çok şey ifade ediyor. Bir şeyler yapabileceğimizden emindik. Ve dört yıl sonra yarı finalde olmak inanılmaz bir şey" şeklinde konuştu.
Japonya ve Brezilya maçlarına da değinen Hırvat yıldız, "Gerçekten son 2 maçta gösterdiğimiz performanstan dolayı çok mutluyum. Özellikle kalecimiz Livakovic bize harika bir kaleci olduğunu gösterdi. Bu zamanlarda her zaman birileri ortaya çıkıyor, kalecimiz gibi... Japonya maçında penaltı atışları kullanırken ben oyundan çıkmıştım. Dışarıda olmak, o anı yedek kulübesinden izlemek ve takıma yardım edememek çok kötü. Bu kolay değil. Tabii ki orada penaltıyı atmak kolay değil, sakin olmalısınız ve kendinize güvenmelisiniz ama dışarıda olmaktan daha iyi" diye konuştu.
Son olarak Arjantin ile oynayacakları maçı değerlendiren Modric, "Arjantin büyük bir takım. Sadece bir oyuncuya (Messi) karşı oynamak istemiyorum. Elbette Lionel Messi çok büyük bir oyuncu, onların en iyi oyuncusu ve onu durdurmak için pek çok zorluk yaşayacağız. Ama biz hazırlıklarımızı yaptık ve sahada her şeyimizi vereceğiz. Umarım tüm çabalarımız finale kalmamıza yeterli olur" diyerek sözlerini tamamladı.
Öte yandan, 37 yaşındaki oyuncu Milli Takım ile çıktığı 160 maçta 23 gol ve 25 asist kaydetti. Tecrübeli oyuncu hiç kırmızı kart görmezken 8 kez de sarı kart gördü.