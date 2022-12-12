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Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:09 Son Güncelleme: 12.12.2022 11:10

Mehmet Büyükekşi, Antalya'da MHK seminerine katılacak, bir dizi ziyarette bulunacak

AA
Mehmet Büyükekşi, Antalya’da MHK seminerine katılacak, bir dizi ziyarette bulunacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya'da düzenlenecek Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Eğitim Semineri'ne katılacak ve bir dizi ziyarette bulunacak.

Mehmet Büyükekşi, Calista Luxury Resort Otel'de yarın saat 12.00'de başlayacak olan MHK Kış Eğitim Semineri'nin açılış konuşmasını yapacak ve saat 14.00'te Antalyaspor Tesisleri'ni ziyaret edecek.

Büyükekşi, Antalyaspor ziyaretinin ardından saat 16.00'da Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu'nun yanı sıra Antalya bölgesi profesyonel futbol kulüplerinin başkanları ile yemekte bir araya gelecek.

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Mehmet Büyükekşi, Antalya'da MHK seminerine katılacak, bir dizi ziyarette bulunacak
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