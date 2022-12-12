Mehmet Büyükekşi, Antalya’da MHK seminerine katılacak, bir dizi ziyarette bulunacak

Mehmet Büyükekşi, Calista Luxury Resort Otel'de yarın saat 12.00'de başlayacak olan MHK Kış Eğitim Semineri'nin açılış konuşmasını yapacak ve saat 14.00'te Antalyaspor Tesisleri'ni ziyaret edecek.
Büyükekşi, Antalyaspor ziyaretinin ardından saat 16.00'da Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu'nun yanı sıra Antalya bölgesi profesyonel futbol kulüplerinin başkanları ile yemekte bir araya gelecek.