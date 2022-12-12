Okan Buruk 1985 yılında Galatasaray altyapısında seçmelere girerek kulübün akademisine seçilen, sonrasında uzun yıllar A takım formasını terleten ve sezon başından bu yana sarı kırmızılıların teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk, altyapıdan yetişerek A takıma dahil olan 15 futbolcuyla beraber Hatıra Fotoğrafı çektirdi.

Galatasaray kültüründe altyapının önemine dikkat çeken Okan Buruk, "Galatasaray'ın en büyük mirası her zaman altyapısı olmuştur. Biz de elimizden geldiğince gençlere şans veriyoruz ve Galatasaray formasının değerini anlatıyoruz. Umuyorum ki buradaki birçok oyuncuyu ileride Galatasaray'ın başarılarında pay sahibi olarak görürüz" dedi.