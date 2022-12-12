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Giriş Tarihi: 12.12.2022 11:11

Ronaldo'dan Jorge Jesus - Brezilya sözleri! Milli takım için adayını açıkladı

Ronaldo’dan Jorge Jesus - Brezilya sözleri! Milli takım için adayını açıkladı

Fenerbahçe yönetiminin sözleşme uzatma teklifi götürdüğü Jorge Jesus için Brezilya Milli Takımı iddiaları ortaya atılıyor. Jesus-Brezilya iddialarıyla ilgili son açıklama ise Brezilyalılar'ın efsane yıldızı Ronaldo Nazario'dan geldi.

Brezilya'nın Dünya Kupası'na çeyrek finalde Hırvatistan karşısında veda etmesinin ardından Tite, teknik direktörlük görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Ülke basınında, Sambacılar'ın yeni hocası için adaylar ortaya atılmaya başlandı. Brezilya medyasına göre Tite'nin koltuğunu devralmaya yakın iki aday var: Dorival Junior ve Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus...

RONALDO'DAN JESUS SORUSUNA CEVAP
Brezilya'nın futbol efsanesi Ronaldo Nazario ise Tite sonrası milli takım teknik direktör adayları için açıklama yaptı. Pep Guardiola'ya bir ilginin olduğunu ancak bunun imkansız olduğunu belirten Ronaldo, "Evet, Guardiola'ya bir ilgi vardı. Ekibiyle görüşüldü. Pep ise Manchester City ile sözleşme yenilemeyi tercih etti" dedi.

ADAYINI AÇIKLADI
Basında ismi geçen Jorge Jesus, Cesar Sampaoli, Dorival Junior, Mano Menezes, Rogerio Ceni, Abel Ferreira gibi isimler ile ilgili gelen soruya Ronaldo, "Tüm bu isimlere çok saygı duyuyorum. Hepsi uluslararası isimler. Ancak, benim adayım Fernando Diniz. Çok iyi futbol oynatan, şov izleten bir teknik direktör. Bence Diniz harika bir teknik direktör. Ben de herkes gibi yeni teknik direktörü merak ediyorum. Çok önemli bir karar olacak. Felsefesi olan birinin gelmesi çok önemli. Bence çok büyük bir ismi getirecekler" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Ronaldo'dan Jorge Jesus - Brezilya sözleri! Milli takım için adayını açıkladı
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