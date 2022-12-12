Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda boy gösteren Faslı stoperi Romain Saiss de ciddi sakatlık endişesi söz konusu. Ülkesinin kaptanlığını yapan ve son olarak Portekiz'i eledikleri maçta ağrılarına rağmen sahaya 11'de çıkan ancak 51 dakika dayanan Saiss'in 1. derecede hafif üst adale yırtığı söz konusu. Sakatlığına rağmen ülkesini yalnız bırakmak istemeyen 32 yaşındaki futbolcunun, son maçın ardından ağrılarının arttığı ve yırtığın orta dereceye geçmesinden endişe edildiği kaydedildi. Fransa'ya karşı da yarı finalde oynamak için kendini zorlayan Saiss'in raporları ise kulüp yetkilileri tarafından Fas Milli Takımı'ndan istendi. MR sonuçlarının raporlanmasıyla birlikte Beşiktaş'a da bilgilendirme yapılacak. Tecrübeli ismin sakatlığının bir üst dereceye yükselmesi durumunda 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalabileceği kaydedildi.