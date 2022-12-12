Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un Brezilya’ya özel çıkış maddesi yok

Katar'da Brezilya'nın Hırvatistan'a elenmesinin ardından görevi bırakan teknik direktör Tite'nin yerine Jorge Jesus'un isminin anılması Fenerbahçe camiasını çok tedirgin etmişti. Brezilyalı taraftarların sosyal medyada Portekizli hoca için yüzlerce mesaj paylaşmasının yanı sıra ülke basınında önemli gazetelerin de Jesus'u en güçlü adaylardan biri olarak göstermesi alarm zillerini çaldırdı. Ancak 68 yaşındaki hocanın, Brezilya'nın başına geçme ihtimali düşük.
YÖNETİMİN HEDEFİ YENİ İMZA ATTIRMAK
Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşme imzalayan Jesus'un anlaşmasında konuşulduğu gibi "Brezilya'dan teklif alırsam giderim" diye özel bir çıkış maddesinin bulunmadığı kaydedildi. Sarı-lacivertli yönetim, her fırsatta Türkiye'de çok mutlu olduğunu vurguladığı tecrübeli çalıştırıcı ile şampiyonluk yaşayıp sonra yeni sözleşme yapmayı hedefliyor.
PAZARLIKLAR BAŞLADI!
Bu arada Brezilya basınından, Jorge Jesus ile ilgili flaş bir iddia geldi. Correio Braziliense'nin haberine göre; Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jesus'un temsilcisiyle görüştü. Ayrıca Palmeiras'ın hocası Abel Ferreira'nın da kapısının çalındığı aktarıldı. Jesus için anlaşma yolunun zorlu olduğu çünkü sezon bitmeden göreve getirilmesi için tazminat ödenmesi gerektiği bildirildi. Ancak Ferreira'nın daha kolay gözüktüğü kaydedildi.