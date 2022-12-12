Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus’un Brezilya’ya özel çıkış maddesi yok

PAZARLIKLAR BAŞLADI!

Bu arada Brezilya basınından, Jorge Jesus ile ilgili flaş bir iddia geldi. Correio Braziliense'nin haberine göre; Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jesus'un temsilcisiyle görüştü. Ayrıca Palmeiras'ın hocası Abel Ferreira'nın da kapısının çalındığı aktarıldı. Jesus için anlaşma yolunun zorlu olduğu çünkü sezon bitmeden göreve getirilmesi için tazminat ödenmesi gerektiği bildirildi. Ancak Ferreira'nın daha kolay gözüktüğü kaydedildi.