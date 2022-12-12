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Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:33

Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı...

Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı...

Son dakika transfer haberleri: VavaCars Fatih Karagümrük ile olan sözleşmesini fesheden milli futbolcu Caner Erkin'in yeni takımı netleşiyor. Caner Erkin için transfer görüşmeleri başladı.

Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

A Spor'un haberine göre, siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin ile transfer görüşmelerine başladı.

Kariyerinde daha önce de Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki futbolcu da bir kez daha siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor.

Öte yandan Beşiktaş'ın Ocak döneminde sol bekin yanı sıra 6 numara, Welinton ve Kevin N'Koudou'nun durumlarına göre sağ stoper ve sol kanat transferi gerçekleştirebileceği belirtildi.

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Son dakika transfer haberleri: Caner Erkin transferinde flaş gelişme! Görüşmeler başladı...
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