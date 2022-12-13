Bakasetas, yurt dışındaki en iyi Yunan oyuncu seçildi

Trabzonspor'un başarılı futbol oyuncusu Bakasetas Yunanistan'da düzenlenen yarışmada yurt dışındaki en iyi yunan oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Trabzonspor'da başarılı bir dönem geçiren Anastasios Bakasetas 1 kez'de Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bakasetas şampiyonluk yaşadığı sezonda takıma 9 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Meslektaşlarının oylarıyla birlikte bu ödüle layık görülen futbolcu kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Sporcular olarak birçok farklılığımız var ama meslektaşlarım bana oy verdiği için çok onur duydum. Bana büyük motivasyon verdiler. Duygularım karışık. Biz robot değiliz. Çok daha kötü durumda olan meslektaşlarım var. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz" açıklamalarında bulundu.

