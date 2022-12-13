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Giriş Tarihi: 13.12.2022 10:10

Bakasetas, yurt dışındaki en iyi Yunan oyuncu seçildi

İHA
Bakasetas, yurt dışındaki en iyi Yunan oyuncu seçildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Tranzonspor'un başarılı oyuncusu Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da düzenlenen PSAPP 2022 Ödüllerinde 2020-2021 sezonunun yurt dışındaki ‘En İyi Yunan Futbolcusu’ seçildi.

Trabzonspor'un başarılı futbol oyuncusu Bakasetas Yunanistan'da düzenlenen yarışmada yurt dışındaki en iyi yunan oyuncu ödülünü almaya hak kazandı. Trabzonspor'da başarılı bir dönem geçiren Anastasios Bakasetas 1 kez'de Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bakasetas şampiyonluk yaşadığı sezonda takıma 9 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Meslektaşlarının oylarıyla birlikte bu ödüle layık görülen futbolcu kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Sporcular olarak birçok farklılığımız var ama meslektaşlarım bana oy verdiği için çok onur duydum. Bana büyük motivasyon verdiler. Duygularım karışık. Biz robot değiliz. Çok daha kötü durumda olan meslektaşlarım var. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz" açıklamalarında bulundu.

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Bakasetas, yurt dışındaki en iyi Yunan oyuncu seçildi
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