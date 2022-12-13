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Giriş Tarihi: 13.12.2022 17:03

Bournemouth'un yeni sahibi, ABD'li Bill Foley oldu

AA
Bournemouth’un yeni sahibi, ABD’li Bill Foley oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un yeni sahibi, ABD'li iş insanı Bill Foley oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rusya doğumlu İngiliz iş insanı Maxim Demin'in elindeki hisselerin tamamını, Foley'nin sahibi olduğu Amerikan futbolu kolej ligi takımı Black Knight'a sattığı ve Premier Lig'in bu işlemi onayladığı belirtildi.

Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından Vegas Golden Knights'ın da sahibi Foley, Bournemouth'da başkanlık görevini de üstlenecek.

İngiltere'nin 1899 yılında kurulan köklü kulüplerinden Bournemouth, ligde 15 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.

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Bournemouth'un yeni sahibi, ABD'li Bill Foley oldu
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