Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emrah Başsan: Hocamız adı gibi çağdaş bir futbol oynatıyor
Giriş Tarihi: 13.12.2022 11:14 Son Güncelleme: 13.12.2022 11:16

Emrah Başsan: Hocamız adı gibi çağdaş bir futbol oynatıyor

DHA
Emrah Başsan: Hocamız adı gibi çağdaş bir futbol oynatıyor

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniye ligleri verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Kayserispor çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Kayserispor'da basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu Emrah Başsan, " Çağdaş hocamızdan ve oynattığı futboldan çok memnunuz. Hocamız futbolcuların gelişimi, taktik, mental ve fizik olarak takımı çok iyi hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un tecrübeli kanat oyuncusu Emrah Başsan, "Hocamız adı gibi çağdaş futbol oynatıyor. Güzel bir futbol oynatıyor. Futbolcuların gelişimi, taktik, mental ve fizik olarak takımı iyi hazırlıyor" dedi.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp çalışmalarına devam eden Kayserispor'da takımın tecrübeli kanat oyuncusu Emrah Başsan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Takımın aile ortamında çok güzel bir kamp geçirdiğini söyleyen Emrah Başsan, "Güzel bir kamp dönemi. Kamp dönemi de denemez aslında Kayseri'de aileler toplanmış keyif içinde vakit geçiriyoruz gibi. Antrenmanlar olsun, hocamız olsun keyifli geçiyor. Araya iyi girdik. Antalya kampına geldik. Kalan 4 maçı da güzel tamamlamak istiyoruz. Sezonu da iyi bitirmek istiyoruz. Hedeflerimiz var. Kayserispor'u iyi yerlere getirmek istiyoruz" diye konuştu.
"TECRÜBELİ VE İYİ BİR TAKIMIZ"
Takımdaki transfer yasağının performansı etkilemediğini belirten 30 yaşındaki futbolcu, "Takımımız tecrübeli ve geçen yıldan birbirlerini tanıyan bir takım. Kupada finale çıkmış büyük takımları elemiş, hak etmiş bir takımız. Sonunu iyi bitiremedik. Ama bu yıl hedeflerimiz var. Kimsenin kuşkusu olmasın. Bize güvensinler. Takımımız nasıl oynanması gerektiğini bilen, rakiplere nasıl kafa tutacağını bilen bir ekip. En iyi şekilde ligi bitirerek Avrupa'ya katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"HOCAMIZ ADI GİBİ ÇAĞDAŞ BİR FUTBOL OYNATIYOR"
Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Çağdaş Atan'dan da övgüyle bahseden Emrah Başsan, "Hocamız adı gibi çağdaş futbol oynatıyor. Güzel bir futbol oynatıyor. Futbolcuların gelişimi, taktik, mental ve fizik olarak takımı iyi hazırlıyor. Standart futbol artık beğenilmiyor. Farklı şeyler görmek istiyorlar. Hocamız kendini geliştiriyor ve bizi de geliştiriyor. Genç nesil hocalara Süper Lig'in ihtiyacı var. Gelişimimizde en büyük neden o. Hak ediyorlar ve hak ettiklerinin de yukarısında olabilirler" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'A KARŞI GÜZEL BİR GOL ATTIM"
Geçen sezon Galatasaray'a attığı golü çok beğendiğini söyleyen Başsan, "Geçen sezon Galatasaray'a güzel bir attım. Galatasaray'a karşı güzel bir gol attım. İnşallah bu yıl daha iyileri olur" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Meclis takvimi açıklandı! Emeklilik için EYT yaş sınırı ve şartları ne olacak?
Fenomen Fevzi, Erdoğan’la görüşmesini anlattı! “Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara”
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıkladı! Başkan Erdoğan'dan başörtüsü teklifi için destek çağrısı
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz alımı yaptı? CHP'li Sevigen'den bomba açıklamalar
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI açıklaması BEKLENİYOR! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Kabine Toplantısı kararları bekleniyor: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
Son dakika: AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
AÖF vize sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman, hangi tarihte yayımlanacak? 2022 Açıköğretim AÖF soruları ve cevapları PDF İNDİR!
KYK bursu ücretleri 2023 zammı açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi: 2023 Lisans, önlisans, yükseklisans ve doktora KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu?
Almanya uçurumdan döndü! "Acı ve ölümcül sonuçlar doğurabilirdi”
ARKADAŞINA GÖNDER
Emrah Başsan: Hocamız adı gibi çağdaş bir futbol oynatıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA