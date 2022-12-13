Galatasaray B Takımı geliyor

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin Florya ziyaretinin perde arkası aralandı. Sarı-kırmızılı kulübün, B Takım projesini hayata geçireceği ortaya çıktı. Bu konuda TFF heyeti ile fikir alışverişinde bulunan Galatasaray cephesi, altyapı bünyesinde yer alan genç yetenekleri profesyonel düzeyde sarı-kırmızılı kulübün çatısı altında toplayacak. Geçen sezon Niğde Anadolu ile ilk hamleyi yapan Galatasaray, bu kez direkt olarak kendi bünyesinden çıkaracağı ikinci takımla profesyonel düzeyde mücadele edecek.