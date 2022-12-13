Galatasaray, hazırlık maçında Lazio’ya kaybetti

İtalyan ekibi ikinci yarının hemen başında öne geçti. Merkezden gelişen atakta ceza sahasının hemen dışında sol tarafta topla buluşan Luis Alberto'nun şutunda top direk dibinden ağlarla buluştu: 1-2.

Sarı-kırmızılı ekipte 65'inci dakikada van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu ve Emin Bayram'ın yerine Kazımcan Kartaş, Dries Mertens ve Efe Akman oyuna dahil oldu. 77'nci dakikada ise Mata ve Boey yerlerini Dubois ve Caner Doğan'a bıraktı.