Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Victor Nelsson için karar verildi
Giriş Tarihi: 13.12.2022 12:15

Galatasaray'da Victor Nelsson için karar verildi

Galatasaray’da Victor Nelsson için karar verildi

Galatasaray, Dünya Kupası’na gitmesi sonrası talipleri daha da artan Danimarkalı stoper için kararını verdi. Devre arası olası bir ayrılığın takımda önemli bir kan kaybına neden olacağına karar veren yönetim, bu konuda başarılı stoperle de görüştü.

Dünya Kupası'nda mücadele eden Victor Nelsson'a Avrupa kulüplerinin ilgisi her geçen gün biraz daha artarken Galatasaray transfer konusunda kararını verdi.
Şampiyonluk hedefini göz önünde bulunduran sarı kırmızılılarda Sevilla başta olmak üzere İtalyan ve İspanyol kulüplerinin radarında olan Danimakalı stoperin ayrılık ihtimalini riskli bulundu.

Bu nedenle devre arası transfer döneminde gelecek tekliflere kulübün kapıları kapatıldı.

Dünya Kupası'nda mücadele eden Victor Nelsson'a Avrupa kulüplerinin ilgisi her geçen gün biraz daha artarken Galatasaray transfer konusunda kararını verdi.
Şampiyonluk hedefini göz önünde bulunduran sarı kırmızılılarda Sevilla başta olmak üzere İtalyan ve İspanyol kulüplerinin radarında olan Danimakalı stoperin ayrılık ihtimalini riskli bulundu.

Bu nedenle devre arası transfer döneminde gelecek tekliflere kulübün kapıları kapatıldı.
HAZİRANDA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Danimarkalı oyuncunun transferinin stoperde önemli bir kan kaybı yaratacağı görüşünde olacağına karar veren Galatasaray, Nelsson ile de görüştü. Şampiyonluk hedefi ve Nelsson'un takım üzerindeki önemi de Danimarkalı oyuncuya aktarıldı.

Nelsson'a sezon sonunda transferi için gereken hassasiyetin gösterileceği belirtildi. Kontratında 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Danimarkalı stopere vize sezon sonunda çıkacak.
300 BİN EURO ZAM YAPILDI

Önceki gün kampta "Şu anda transfer tarafına enerjimi çok vermiyorum. Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum ve odaklandığım şey bu" diyen başarılı stoper yönetime de transfer konusunu bir kenara koyarak şampiyonluğa konsantre olacağını belirtti.
Bu arada sezon başında Sevilla'nın 18 milyon Euro'luk teklifini kabul etmeyen Galatasaray, Nelsson'u mutlu etmek için bu yıl için ücretine 300 bin Euro zam yapmışt

Danimarkalı oyuncunun transferinin stoperde önemli bir kan kaybı yaratacağı görüşünde olacağına karar veren Galatasaray, Nelsson ile de görüştü. Şampiyonluk hedefi ve Nelsson'un takım üzerindeki önemi de Danimarkalı oyuncuya aktarıldı.

Nelsson'a sezon sonunda transferi için gereken hassasiyetin gösterileceği belirtildi. Kontratında 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli bulunan Danimarkalı stopere vize sezon sonunda çıkacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Meclis takvimi duyuruldu! Emeklilik için EYT yaş sınırı ve şartları ne olacak?
Fenomen Fevzi, Erdoğan’la görüşmesini anlattı! “Başkanım sen varsan keyfim meyfim on numara”
EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Kabine Toplantısı kararları bekleniyor: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı kararları açıkladı! Başkan Erdoğan'dan başörtüsü teklifi için destek çağrısı
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI açıklaması BEKLENİYOR! 2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
6'lı masadan hangi lider yüklü miktarda döviz alımı yaptı? CHP'li Sevigen'den bomba açıklamalar
Son dakika: AFAD duyurdu! Çanakkale'de korkutan deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
AÖF vize sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman, hangi tarihte yayımlanacak? 2022 Açıköğretim AÖF soruları ve cevapları PDF İNDİR!
KYK bursu ücretleri (Lisans, önlisans, yükseklisans ve doktora) 2023 zammı açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeledi: 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu?
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2022 tarihleri takvimi ilçe ilçe: TOKİ İstanbul (Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri) kura çekimi ne zaman, ayın kaçında yapılacak, başvuru sonuçları açıklandı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Victor Nelsson için karar verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA