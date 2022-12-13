Gedson Fernandes mesaj yolladı: Omuz omuza mutlu sona!

Beşiktaş 'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Antalya kampında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, "Takımın en önemli parçası taraftarlarımız. Onları mutlu edeceğiz. Bunun için yüreğimizi ortaya koyup savaşacağız. Birlik beraberlik içinde, omuz omuza mutlu sona yürüyeceğiz. Zirve yarışı içindeki diğer takımların durumu hiç ilgilendirmiyor beni. Sadece bizim ne yapacağımız önemli. Şunu kalpten söylemek isterim ki, kesinlikle şampiyon olacağız" dedi. İşte özel röportajın genel özeti için söz Gedson'da...

'GURUR DUYUYORUM'

"Transferimden dolayı insanların mutlu olması beni de mutlu ediyor. Her kesimden sevgi, saygı görüyorum. İnsana ne kadar değerli olduğunu anlatıyor sanki. Böyle bir ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Herkesin sahiplenmesi, benim için anlatılmaz, ancak yaşanabilir durum. Takımın en önemli parçası taraftarlarımız. Onları mutlu edeceğiz. Bunun için yüreğimizi ortaya koyup savaşacağız. Birlik beraberlik içinde, omuz omuza mutlu sona yürüyeceğiz"

'BEKLENTİLERİ KARŞILAMAK ZORUNDAYIZ'

"Beklentiler var. Hem de çok yüksek. Kesinlikle bunu karşılamak zorunda olduğumuzu hissediyorum. O bilinç ile çalışıp sahaya çıkıyorum. Zirve yarışı içindeki diğer takımların durumu hiç ilgilendirmiyor beni. Sadece bizim ne yapacağımız önemli. Şunu kalpten söylemek isterim ki, kesinlikle şampiyon olacağız."

'EKİBİN BİR PARÇASIYIM'

"Çok üst düzey kulüpte futbol oynuyoruz. Kendimi özel görmüyorum. Diğer arkadaşlar neyse, ben de öyleyim. Ekibin bir parçasıyım sadece. Ben değil, biz diye bakıyorum. Ekip işi ve birbirimizi tamamlıyoruz."

'Her yerde oynarım'

"En iyi yer neresi diye konuşuluyor. Orta saha benim için kolay. O bölgenin oyuncusuyum. Hocam farklı yere koyarsa da fark etmez. Ben her pozisyonda oynayabilecek bir oyuncuyum. 6-8-10 rakamlara takılmıyorum. Bu oyundaki numaralı mevkiler sadece rakamdan ibaret."

'İSTANBUL'DA TEK SIKINTU TRAFİK'

"İstanbul'da olmamın en büyük zorluğu ailemden ayrı kalıp yalnız yaşamam. Ailem, arkadaşlarım oradalar. Herkes bana iyi davranıyor. Yemekler harika. Gittiğim yerler, her şey çok iyi. Tek sıkıntı ve problem trafik."

"EKOL OLMAK İSTİYORUM"

"Futbol hayranıyım. Ronaldo ve Messi hayranıyım. Rol fırsatlarligi' model oyuncular. İkisini mukayese etmem. Edilmelerini yanlış buluyorum. Ronaldo vatandaşım. Milli takımın lideri. Ama teşekkür etmek lazım her ikisine de. Dünya futboluna inanılmaz katkı verdikleri için teşekkür edilmeli. Benim için rol model olan futbolcu yok. Oynamayı, izlemeyi çok seviyorum. Ama şunun gibi olayım, buna benzeyim diye biri olmadı hayatımda. Kendim ekol olmak istiyorum. Fark yaratıp. Katkı verip. Başarılar kazanıp."

'PORTEKİZ FIRSATLAR LİGİi'

"Her lig kendine özel. Portekiz; zengin lig ve gençlerin önü açık. Birçok genç yetenek önünü açıp hayallerine kavuşabiliyor. Fırsatlar ligi. Burada durum daha farklı. Yaşlı genç oyunculardan oluşan karma durum var. Türkiye ligi sert. Maçlar sertlik içinde oynanıyor. Kaliteli oyuncular var. Zevkli, mücadelesi yüksek ve tempolu zor bir lig."

'İNANMAK, BAŞARMANIN YARISIDIR'

"Daha önce Benfica ile şampiyonluk yaşadım, kupalar kazandım. Onlar geride kaldı. Artık burası var. Sizin aracılığınız ile haykırıyorum; Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayacağım. İnanmak, başarmanın yarısıdır. Bu yüzden inancım yüzde yüz değil, yüzde bin! Geleceğe yönelik hayallerim var. En iyi liglerde oynayıp başarılar kazanmak istiyorum. Asıl mesele şu an Beşiktaş ile şampiyon olup kupalar kazanmak."

'Quaresma'ya saygı duyuyorum'

"Quaresma, gerek ülkemiz Portekiz'de gerek forma giydiği diğer takımlarda çok önemli misyonlar üstlendi. Futbolun farklı yüzleri vardır. Estetik, şov, yaratıcılık en önemli özellikleri. Burada efsane olmuş yıldız biri. Futbolu bıraksa da kalplerde. Herkes gibi ben de saygı duyuyorum. Gurur verici futbol karakteri."

'FUTBOLUN DİLİ AYNI'

"Birçok farklı ülkeden oyuncu var takımda. Ama hedef ortak; dil, renk, ülke farklı olsa da aynı hedef için buradayız. Normal durum bu. Herkesin hayat tecrübesi var, bunu yansıtıyor. Aynı dili konuşanlar ile daha fazla zaman geçirmemiz olağan. Futbolun dili aynı zaten."

'FUTBOLDA DÜN YOK'

"Formasını giydiğimiz diğer takımlar, farklı hocalar gibi olgular futbolun parçası. Ancak futbolda dün yok. Konuşup yorum yapmak geçmişi tekrar yaşatmıyor. Bu an ve bundan sonrasına bakıyorum. Umutla. İnançla ve kazanma ruhu ile."