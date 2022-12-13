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Giriş Tarihi: 13.12.2022 13:06

Göztepe’ye İrfan Can piyangosu

DHA
Göztepe’ye İrfan Can piyangosu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe sezon başında Göztepe kalecisi İrfan can Eğribayat'ı kadrosuna katmıştı. İrfan can Eğribayat Dünya kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlık maçlarında şans bularak kaleyi korudu ve yaptığı kurtarışlarla'da takıma güven verdi.

Geçen sene Süper Lig'e veda eden Göztepe'de taraftarla yaşadığı gerginlik nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan, ardından hazırlık döneminde affedilerek satın alma opsiyonuyla Fenerbahçe'ye kiralanan İrfan Can'ı sarı-lacivertlilerin sezon sonunda bonservisiyle kadrosuna dahil edeceği iddia edildi. Göztepe yönetimi, Fenerbahçe'nin 1+3 yıllığına anlaştığı 24 yaşındaki kaleci için 1 milyon 200 bin Euro bonservis bedeli belirlemişti.
EMİR İÇİN DE PAZARLIK
Fenerbahçe'nin Göztepe'ye satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı stoper Emir Ortakaya'yı sezon başı kampında teknik ekibin vereceği rapora göre bir yıl daha yine sarı-kırmızılılara kiralayabileceği de konuşuluyor. 18 yaşındaki Emir, Göztepe'de ilk 11'in bankosu olmuştu. İki kulüp bu sezon transferde yoğun görüşmeler gerçekleştirmiş, Fenerbahçeli Uğur Kaan ve Emir İstanbul'dan İzmir'e, Göztepeli İrfan Can da Samandıra'ya geçiş yapmıştı.

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Göztepe’ye İrfan Can piyangosu
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