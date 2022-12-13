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Giriş Tarihi: 13.12.2022 12:40 Son Güncelleme: 13.12.2022 12:41

Ömer Faruk Beyaz depremi: Stutgart'tan resmi açıklama

Ömer Faruk Beyaz depremi: Stutgart’tan resmi açıklama

2021 yılında Fenerbahçe'den Almanya'nın Stuttgart takımına bonservissiz olarak transfer olan Ömer Faruk Beyaz, beklenen performansı bir türlü gösteremedi. Bundesliga ekibi, Magdeburg'a kiraladığı 19 yaşındaki oyuncuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe 'nin Arda Güler'den önce piyasaya sunmaya hazırlandığı Ömer Faruk Beyaz büyük beklentilerle Fenerbahçe A takımına kadar yükselmişti.
Emre Belözoğlu veda maçında oyundan çıkarken genç futbolcuya kaptanlık pazubandını vererek büyük jestte bulunmuş fakat Ömer Faruk Beyaz sezon sonunda sürpriz bir kararla Fenerbahçe'den ayrılarak Stuttgart'a transfer olmuştu.

Stuttgart'ta beklenen katkıyı sağlayamayan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga 2. Lig takımlarından Magdeburg'a kiralık olarak gönderildi. Almanya kariyeri istediği gibi gitmeyen Ömer Faruk Beyaz şimdi ise büyük bir yol ayrımına geldi.
ALMANYA'DA İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'de yeterince forma şansı bulamadığı ve Avrupa hayali kurduğunu gerekçe göstererek Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer olmuştu.

Stuttgart'ta futboldan uzak kalan ve sadece 79 dakika süre alan Ömer Faruk Beyaz, daha sonra Magdeburg'a kiralandı. Genç futbolcu Magdeburg takımında da toplamda 69 dakika forma şansı bulabildi.Ömer Faruk Beyaz'ın Magdeburg takımında 69 dakika forma şansı bulabilmesi Stuttgart cephesinde büyük tepkiye yl açtı. Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, Bild'e Ömer Faruk için, "Magdeburg'da oynayacak niteliklere sahip olduğuna inanıyorum.

Sahada değilse, orada iyi takımlarınız olmalı" diye isyan etti.Magdeburg Sportif Direktörü Otmar Schork ise, Ömer Faruk Beyaz için, "Ömer esnek şekilde kullanılabilir bir oyuncu ve hücum hattımız için canlandırıcı bir unsur olacak. Ömer bizim oyun felsefemize çok uyuyor" demişti.
STUTTGART'TAN AÇIKLAMA

Magdeburg'a kiralık gönderdiği Ömer Faruk Beyaz, yeniden Stuttgart ile antranmanlara çıkmaya başladı. Bundesliga ekibi resmi Twitter hesabı üzerinden 19 yaşındaki oyuncuya kulüp aradıklarını duyurdu.Açıklamada; "Ömer Faruk Beyaz, VFB Stuttgart ile antrenmanlara çıkıyor. Aynı zamanda kiralık sözleşmesinin erkenden sona erdirilmesi ve devre arasından sonra maçlara çıkabileceğin diğer kulüplerle görüşmeler yapılıyor" ifadelerine yer verildi.

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Ömer Faruk Beyaz depremi: Stutgart'tan resmi açıklama
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