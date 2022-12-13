Son dakika Beşiktaş haberleri: Nathan Redmond hiç bilinmeyen hikayesini SABAH Spor'a anlattı! "Gollerim ve asistlerim 13 gencin eğitimine burs oluyor"

"%110'UMU VERİRİM' DEDİM"

Daha önceki teknik direktörümüz Valerien İsmael ve ekibi buraya gelmem için beni ikna etti. Onlara bu konuda minnettarım. Şenol Hoca ile ilgili olarak bize anlatılanlar, çok saygı duyulan biri ve Türk futbolunda büyük efsane olduğuydu. Kendi gözlerimle gördüğüm ve kıymet verdiğim şey de hocanın karşısındakine insan olarak değer veriyor olması. Hocayla ilk görüşmemiz çok olumlu geçti. Benden sahada istediklerini açık açık anlattı. Hocamıza "Birbirimizi anladığımızda %110'umu veririm" dedim. Kariyerim boyunca farklı mevkilerde oynamak beni takım oyuncusu haline getirdi. Hocamız solda, sağda, ikinci forvet gibi oynamamı istediğinde oynayabiliyorum. Hatta tek santrfor olarak bile görev yapabilirim. Kariyerimin ilk zamanlarında da her bölgede forma giydim. Çünkü esnekliğe sahip olmam istendi. Tek bir mevkide oynarsanız kendinizi kısıtlamış oluyorsunuz. Özellikle Premier Lig gibi önemli bir yerdeyseniz kendinizi geliştirmeniz gerekir."