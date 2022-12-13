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Giriş Tarihi: 13.12.2022 20:40

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oluyor! Arjantin - Hırvatistan maçında ilk 11’ler açıklandı

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oluyor! Arjantin - Hırvatistan maçında ilk 11’ler açıklandı

Son dakika haberleri... Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda sona gelindi. Yarı final müsabakalarının başlayacağı turnuvada ilk maç Arjantin ile Hırvatistan arasında olacak. Lusail Stadı'ndaki yarı final mücadelesi saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını ve tüm detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ilk yarı final maçında Arjantin ile Hırvatistan karşılaşacak. Bu turu geçen ekip, Fas-Fransa karşılaşmasının galibiyle final mücadelesi verecek. Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

ARJANTİN: Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Julián Álvare

HIRVATİSTAN: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.

İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. 1994 Dünya Kupası'nda oynanan grup maçında Arjantin rakibini Pineda'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti. Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası'nda ise Hırvatistan, Arjantin'i Rebic, Modric ve Rakitic'in golleriyle 3-0 yenmişti.

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.

Tangocular, çeyrek finalde ise Hollanda'yı normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta penaltılarla eleyerek Hırvatistan'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

Dünya Kupası macerasına 0-0'lık Fas beraberliğiyle başlayan Hırvatistan, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

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Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oluyor! Arjantin - Hırvatistan maçında ilk 11’ler açıklandı
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