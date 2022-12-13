Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oluyor! Arjantin - Hırvatistan maçında ilk 11’ler açıklandı

Dünya Kupası'na C Grubu'nda yer alan Arjantin, Suudi Arabistan karşısındaki 2-1'lik şok yenilgiyle turnuvaya başladı. İkinci maçında Meksika'yı, üçüncü maçında da Polonya'yı mağlup eden Tangocular, 6 puanla lider olarak son 16 biletini aldı. Arjantin, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1 mağlup etti.