Toprak Razgatlıoğlu: 2023 için dersimize daha çok çalışacağız

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye'ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren, ardından ise bu yıl 2022 Dünya Superbike'ta 529 puan alarak az farkla dünya ikincisi olan Toprak Razgatlıoğlu ile yaşadığı iki talihsiz sakatlık nedeniyle MotoGP'nin alt serilerinden Moto3'te Dünya 5'incisi olan Deniz Öncü ve arkadaşları Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesi'nde bulunan enduro motosiklet eğitim ve sürüş alanına geldi. Enduro motosiklet yarışlarında 6 kez Türkiye şampiyonluğu, 2015 yılında Avrupa üçüncüsü olan Burak Özdemir'in işlettiği alandan öğle saatlerinde dağ etapları için ayrılan 6 kişilik ekip, yaklaşık olarak 5 saat boyunca zorlu parkurlar da sürüş yaptı. Dağ etabının ardından tekrar başlangıç noktasına dönen grup, burada zıplama ve geçiş parkurunda kısa süreli de olsa şov yapıp eğlendi.

ÖNCÜ: ENDURO DİĞERLERİ İÇİN SPOR BENİM İÇİN İSE EĞLENCE

Milli sporcu Deniz Öncü, "Bugün buraya enduro sürmeye geldik. Açıkçası bütün sezon bu anı bekliyordum. Sezonun bitmesini bekliyordum çünkü enduro çok riskli bir spor. Her an düşüp bir yerini sakatlayabilirsin. Ondan dolayı da daha çok kışın yapmayı tercih ediyorum. Ama o güne kavuştum ve çok mutlu oldum açıkçası. Bugün enduro yaptık hep beraber. Güzel bir zaman geçirdik. Sezonumu da dediğim gibi bitirdim. Bu sene dünya 5'incisi oldum. Maalesef sezon içerisinde geçirdiğim iki sakatlık nedeniyle çoğu yarıştan puan alamadım. Yapacak bir şey yok. Genel olarak yorumlamam gerekirse sezonumu; fena değildi. İnşallah seneye şampiyon olacağız. Ama önce şu an, yani kışın tatilimin tadını çıkartmak istiyorum. Benim tatilim de tabii kimine göre spor enduro bana göre ise eğlence. Şu anda daha da mutlu olamam" dedi.

ÖZDEMİR: TOPRAK ENDUROYU ÇOK SEVİYOR

Razgatlıoğlu ve arkadaşlarının ziyaret ettiği endruo eski milli sporcusu Burak Özdemir, "Kesinlikle Türkiye'nin gelmiş geçmiş, motosiklet sporlarında Kenan Sofuoğlu ile birlikte göğsümüzü kabartan, gurur kaynağı Toprak kardeşimiz 2022 sezonunu tamamladı. 2021 ve 2022 yıllarında bizleri çok güzel gururlandırarak temsil etti. Şimdi de sezonun tamamlanmasının ardından kendisi aynı zamanda enduroyu da çok seviyor ve bizleri de yalnız bırakmıyor. Bizlerin de her zaman ziyaretimize geliyor. Türkiye'deki motosiklete binen arkadaşlarımızla beraber ve bizlerle zaman geçirir. Bugün enduro sürüşümüzü yaptık, aynı zamanda 2023 yılı hazırlıklarına da başladı. Hem yorgunluk atarken, bir yandan da hazırlıklara hızlı bir şekilde başladı. 2023 yılında da bayrağımızı göndere, zirveye çekecek biz de gururla kendisini destekleyeceğiz" diye konuştu.

RAZGATLIOĞLU: 2023 HEDEFİM EN İYİSİ OLABİLMEK

Superbike 2021 Dünya Şampiyonu ve 2022 yılının dünya ikincisi Toprak Razgatlıoğlu da "2021 sezonundan sonra 2022'de Dünya Şampiyonluğu mücadelesi verdik. 60 puanla neredeyse şampiyonluğu kaybettik. Tabii ki de çok değişik bir sezon geçirdik. Sezonun başlarında çok iyi başlayamadık ama sezonun ortasından sonra yaklaşık 14 tane birincilik aldık. Yani 14 tane birincilik nedir? Türk bayrağımızı ve İstiklal Marşı'mızı dinletmektir. 14 birincilik için çok mutluyum ama tabii ki şampiyonluğu kaçırdığımız için hüzünlüyüm. Çünkü 2021'de dünya şampiyonu olup 2022'de dünya ikincisi olmak tabii ki de kimsenin istediği bir şey değil ama biz dersimize daha çok çalışacağız 2023 için elimizden geleni yapıp, en iyisi için mücadele edeceğiz" dedi.

"ÇOK EĞLENCELİ BİR GÜN GEÇİRDİK"

Sezon bittikten sonra en çok sevdiği şeyin enduro yapmak olduğunu anlatan Toprak Razgatlıoğlu, şöyle dedi:

"Sonunda zaman ayırabildim enduroya ve sağ olsun Burak ağabey misafir etti bizi burada, evini açtı bize. Çok eğlenceli bir gün geçirdik. Benim çok sevdiğim ve doğa da gezdiğim, en sevdiğim sporlardan birisi tabii asfalt kısmından sonra. Çünkü motokrosu aslında çok yapan birisi değilim. Enduroyu da çok yapan birisi değilim ama binerken çok zevk aldığım bir motor. Normalde benim branşım değil bu ama elimden geldiğince her sporu yapmaya çalışan biriyim ve her sporu yaptıktan sonra da o sporun zorluklarını görüyorum. Bugün tekrar söylüyorum çok eğlenceli bir gün geçirdik. İnşallah tabii ki de daha 1 ay boşluğum var tekrardan da bu motora binmeye devam edeceğim. Bir yandan da sakatlanmamaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten tehlikeli bir spor. Tabii ki biz önlemlerimizi alıyoruz ama ben her an gaza gelebilen bir insanım, kendime bile güvenmiyorum. Telefonumu hep başkasına emanet ediyorum. Ama tabii ki de çok zevk aldığım bir şey olduğu için de ben mutlu olduğum gibi sürmeye çalışıyorum motosikleti. Güzel bir gün geçirdik."

"SEA TO SKY'DA YARIŞMAK İSTERİM"

Katılmayı düşündüğü yarışlar olduğundan bahseden Razgatlıoğlu, "Bir araba yarışı düşüncem var daha ileriki bir zamanlarda. Sea to Sky aklımdan geçiyor tabii ki de. Benim branşım değil ama elimden geldiğince motosikleti sürmeye çalışıyorum ama Sea to Sky'ı da düşünüyorum. Bir gün denk gelmezse yarışlarımız, hazırlanıp, güzel bir antrenman yapıp buraya gelmeyi düşünüyorum. Tabii ki de zorlu bir parkur, zorlu yarış Sea to Sky. Çok başarılı sporcular da yarışıyor" dedi.