Beşiktaş’ta gözler Romain Saiss’te! Portekiz maçında sakatlanmıştı...

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Portekiz'i yenerek yarı finale yükselen Fas, bu akşam Fransa karşısına final biletini almak için çıkacak. Beşiktaş'ın da gözü-kulağı bu karşılaşmada olacak. Turnuvanın başından bu yana performansıyla en iyi stoperler arasında gösterilen Romain Saiss, Portekiz karşılaşmasına sakat olmasına rağmen çıkmış ancak ağrıları artınca mücadeleye devam edememişti.
SAĞLIK HEYETİ FUTBOLCUYLA TEMAS KURDU
Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi, yapılan kontroller sonrası adalesinde hafif yırtık (grade 1) tespit edilen futbolcuyla temasa geçti. Saiss'in şu an için durumu çok ciddi değil ancak Beşiktaş'ta kendisini zorlaması halinde sakatlığının bir üst evreye geçmesi endişesi yaşanıyor. Bu nedenle hem futbolcudan hem de Fas Milli Takımı'nın sağlık heyetinden oynamaması yönünde talepte bulunuldu.
'BİR HAFTAYA KADAR TAMAMEN İYİLEŞİRİM'
Fransa karşısında görev alıp almayacağı merak edilen Saiss'in ise kulüp yetkililerine "Sahada olacağımı düşünmüyorum. Ancak bir haftaya tamamen iyileşirim" dediği öğrenildi. Saiss, bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkarken, biri hariç tamamında 90 dakika sahada kaldı ve hem Valerien İsmael'in hem de Şenol Güneş'in en çok güvendiği isimlerin başında geldi.