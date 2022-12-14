Beşiktaş’ta gözler Romain Saiss’te! Portekiz maçında sakatlanmıştı...





SAĞLIK HEYETİ FUTBOLCUYLA TEMAS KURDU

Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi, yapılan kontroller sonrası adalesinde hafif yırtık (grade 1) tespit edilen futbolcuyla temasa geçti. Saiss'in şu an için durumu çok ciddi değil ancak Beşiktaş'ta kendisini zorlaması halinde sakatlığının bir üst evreye geçmesi endişesi yaşanıyor. Bu nedenle hem futbolcudan hem de Fas Milli Takımı'nın sağlık heyetinden oynamaması yönünde talepte bulunuldu.