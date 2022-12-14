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Giriş Tarihi: 14.12.2022 11:33 Son Güncelleme: 14.12.2022 11:42

Beşiktaş'ta gözler Romain Saiss'te! Portekiz maçında sakatlanmıştı...

Beşiktaş’ta gözler Romain Saiss’te! Portekiz maçında sakatlanmıştı...

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'i 1-0 mağlup eden yarı finale çıkan Fas'ta gözler, sakatlık geçiren ve sahayı sedyeyle terk eden Saiss'e çevrildi. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sol bacak arka adalesinde hafif yırtık bulunuyor fakat durumu cidd değil. Beşiktaş cephesi oyuncuyla ilgili Fas heyetiyle iletişime geçti. Saiss ne zaman döneceğini de açıkladı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Portekiz'i yenerek yarı finale yükselen Fas, bu akşam Fransa karşısına final biletini almak için çıkacak. Beşiktaş'ın da gözü-kulağı bu karşılaşmada olacak. Turnuvanın başından bu yana performansıyla en iyi stoperler arasında gösterilen Romain Saiss, Portekiz karşılaşmasına sakat olmasına rağmen çıkmış ancak ağrıları artınca mücadeleye devam edememişti.



SAĞLIK HEYETİ FUTBOLCUYLA TEMAS KURDU

Siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi, yapılan kontroller sonrası adalesinde hafif yırtık (grade 1) tespit edilen futbolcuyla temasa geçti. Saiss'in şu an için durumu çok ciddi değil ancak Beşiktaş'ta kendisini zorlaması halinde sakatlığının bir üst evreye geçmesi endişesi yaşanıyor. Bu nedenle hem futbolcudan hem de Fas Milli Takımı'nın sağlık heyetinden oynamaması yönünde talepte bulunuldu.



'BİR HAFTAYA KADAR TAMAMEN İYİLEŞİRİM'

Fransa karşısında görev alıp almayacağı merak edilen Saiss'in ise kulüp yetkililerine "Sahada olacağımı düşünmüyorum. Ancak bir haftaya tamamen iyileşirim" dediği öğrenildi. Saiss, bu sezon Süper Lig'de 11 maça çıkarken, biri hariç tamamında 90 dakika sahada kaldı ve hem Valerien İsmael'in hem de Şenol Güneş'in en çok güvendiği isimlerin başında geldi.

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Beşiktaş'ta gözler Romain Saiss'te! Portekiz maçında sakatlanmıştı...
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