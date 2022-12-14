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Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:51

Chelsea'nin santrforu Broja sezonu kapattı

AA
Chelsea’nin santrforu Broja sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Arnavut futbolcusu Armando Broja, sakatlığı yüzünden sezonun kalan bölümünde oynayamayacak.

FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle Liglere verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen takımlar çalışmalarına hız kesmeden devam etti. İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Chelsea bu sezon Premier Lig'te oynadığı 14 maç sonunda 21 puanla 8. sırada yer aldı. Chelsea verilen arada hazırlık maçları yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Aston Villa ile oynanan hazırlık maçında sağ dizinden sakatlanan 21 yaşındaki santrforun, ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi.

Arnavutluk Milli Takımı'nın da formasını giyen Broja'nın, ameliyat edileceği ve sezonun kalan bölümünü kaçırmasının beklendiği bilgisi verildi.

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Chelsea'nin santrforu Broja sezonu kapattı
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