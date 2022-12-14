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Giriş Tarihi: 14.12.2022 20:36 Son Güncelleme: 14.12.2022 20:40

Fransa unvanını korumak Fas tarihe geçmek için sahaya çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

AA
Fransa unvanını korumak Fas tarihe geçmek için sahaya çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa ile turnuvada tarih yazan Fas, yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte tüm detaylar...

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa ile turnuvada tarih yazan Fas, yarı final maçında karşı karşıya geliyor.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve Meksikalı hakem Cesar Ramos'un yöneteceği mücadele, saat 22.00'de başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fransa: Lloris; Koundé, Varane, Konaté, Théo Hernandez; Tchouaméni, Fofana; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud

Fas: Bono; Hakimi, El Yamiq, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi; Ziyech, En Nesyri, Boufal.

İki ülke turnuva tarihinde ilk kez karşılaşacak. Bu turu geçen takım, Arjantin-Hırvatistan maçının galibiyle pazar günü final maçına çıkacak.

D Grubu'nda yer alan Fransa, ilk maçında Avustralya'yı 4-1, ikinci maçında da Danimarka'yı 2-1 yenerek son 16 turunu garantilerken, son maçında Tunus'a 1-0 mağlup oldu.

Son 16 turunda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçen "Horozlar", çeyrek finalde ise İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı final biletini aldı.

Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kanada karşısında kendi kalesine attığı gol dışında rakiplerine geçit vermeyen Fas, turnuvanın elemeleri ve Dünya Kupası'nda 13 maçtır yenilmiyor.

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Fransa unvanını korumak Fas tarihe geçmek için sahaya çıkıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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