Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı sezonun geri kalanı için iddialı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yönetimi Topluluğu'nun düzenlediği söyleşiye katıldı. Geçen sezona göre bu sezon takımın neden geride kaldığı yönündeki bir soruya, "Sahamızda 32 maç yenilmemiş bir takımız. Evimizde 25 ayda tüm rekorları kırdık. Gidenler oldu, sakatlıklar oldu. 11'in içinde 7 oyuncu değiştirmek zorunda kaldık" yanıtını veren tecrübeli hoca, "Her şeye rağmen bizde yarış hiçbir zaman bitmiyor. Her kulvarda yine varız ve olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

LAHTİMİ'YE HOCASINDAN İZİN ÇIKMADI

Öte yandan Trabzonspor'un Antalya kampına pasaportunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle geç katılan Lahtimi, bu nedenle hazırlık maçlarında süre alamamıştı. Kocaeli'nde oynanan Kasımpaşa maçının ardından futbolculara 2.5 gün izin veren Abdullah Avcı, Faslı oyuncuya, "Sen Trabzon'a git çalış" dedi.

YILIN EN İYİSİ BAKASETAS

Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Anastasios Bakasetas, Yunanistan'da düzenlenen PSAPP 2022 ödüllerinde '2021- 22 Sezonunun Yurt Dışındaki En İyi Yunan Futbolcusu' seçildi. Meslektaşlarının oylarıyla birlikte bu ödüle layık görülen 29 yaşındaki orta saha, "Çok onur duydum. Duygularım karışık. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz" diye konuştu.