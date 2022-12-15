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Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:21

1. Lig'de teknik direktör değiştiren takım sayısı 10'a yükseldi

AA
1. Lig’de teknik direktör değiştiren takım sayısı 10’a yükseldi

Spor Toto 1. Lig tüm heyecanıyla devam ederken, sezonun ilk devresi bitmeden 10 takımda yaşanan teknik heyet değişikliği dikkat çekti.

Sezona başladığı teknik direktörle yoluna devam eden 9 ekipten 7'sinin çalıştırıcısı geçen sezon bitiminde de aynı takımda yer alıyordu

18. hafta mücadelesinin yarın başlayacağı ligde şimdiye kadar Adanaspor, Gençlerbirliği, Göztepe, Tuzlaspor, Yılport Samsunspor, Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor, Altaş Denizlispor, Beyçimento Bandırmaspor ve Altınordu teknik direktör değişikliğini tercih etti.

İlk teknik direktör değişikliğinin Tuzlaspor'da yaşandığı ligde Cenk Laleci'nin yerine Eren Şafak'la anlaşıldı. 5. haftanın ardından Adanaspor'da Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin, Göztepe'de Turgay Altay ve Yılport Samsunspor'da Bayram Bektaş, 7. haftada Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan, 8. haftada Sakaryaspor'da İlker Püren, 10. haftada Altaş Denizlispor'da Mesut Bakkal, 12. haftada Beyçimento Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel ve son olarak dün Altınordu'da Ufuk Kahraman dönemi sona erdi.

- BİRDEN FAZLA DEĞİŞİKLİK YAPAN TAKIMLAR

Bu takımlardan Adanaspor, Kaplan'dan sonra göreve getirdiği Önder Karaveli ile de yollarını ayırırken, Gençlerbirliği'nde ise Diyadin'in ardından Medet Coşkun ve Taşkın Aksoy kısa süreli çalıştı.

Tuzlaspor'da ise Eren Şafak'tan sonra Suat Kaya sadece 1 maça çıktı.

- TEKNİK DİREKTÖRLERİNİ DEĞİŞTİRMEYENLER

Geçen sezon sadece 4 takımın aynı teknik direktörle tamamladığı ligde halen teknik direktör değişikliğine gitmeyen 9 takımdan 7'si yoluna geçen sezonu bitirdiği teknik direktörüyle devam ediyor. Bu takımlar ve teknik direktörleri şöyle:

Altay (Sinan Kaloğlu), Ankara Keçiörengücü (Taner Taşkın), Bodrumspor (İsmet Taşdemir), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Muzaffer Bilazer), Çaykur Rizespor (Bülent Korkmaz), Eyüpspor (İbrahim Üzülmez), Pendikspor (Osman Özköylü).

Bu 7 isim gibi Dyorex Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ve Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş sezon başından beri görevlerini sürdürüyor.

-ALTINORDU'DAN SÜRPRİZ KARAR

Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun yerine göreve gelen yardımcısı Ufuk Kahraman ile 18. hafta öncesinde yollar ayrıldı. Geçen sezon bitmeden Altınordu'daki görevinden ayrılan Hüseyin Eroğlu, 8 sezonu 1. Lig'de olmak üzere 2012-2013'ten bu yana Altınordu'yu çalıştırmıştı.

Bu sezon içinde Yılport Samsunspor'un başına geçen Hüseyin Eroğlu, İzmir temsilcisindeki istikrarı ile dikkati çekmişti.

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1. Lig'de teknik direktör değiştiren takım sayısı 10'a yükseldi
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