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Giriş Tarihi: 15.12.2022 14:24

Fas maçı sonrası Fransa'da ortalık karıştı! 14 yaşında çocuk ezilerek hayatını kaybetti

Fas maçı sonrası Fransa’da ortalık karıştı! 14 yaşında çocuk ezilerek hayatını kaybetti

2022 Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas arasında oynanan yarı final maçının ardından Fransa'nın büyük şehirlerinde ortalıık karıştı. Paris, Lyon, Nice ve Montpellier gibi şehirlerde olaylar çıkarken 14 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı.

2022 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa Fransa, turnuvanın flaş takımı olan Fas'ı 2-0 yenerek finalde Arjantin'in rakibi oldu. Çok sayıda Faslı veya Fas asıllı insanın yaşadığı Fransa'da maçtan sonra olaylar çıktı. Ülkenin başkenti Paris'in yanı sıra büyük şehirler Lyon, Nice ve Montpellier'de gece boyunca olaylar bitmek bilmedi. Polisin müdahalesi sonrası olaylar ara sokaklara yayıldı.

Maç sırasında sakin olan Paris sokakları, mücadelenin ardından savaş alanına döndü. Katar'da düzenlenen turnuvanın flaş takımı olan Fas'ın daha önce aldığı galibiyetler Fransa'da coşkuyla kutlanmıştı. Cezayir kökenlilerin ardından Fransa'nın en büyük ikinci göçmen grubu olan Fas asıllı insanlarla Fransızlar maçtan sonra karşı karşıya gelirken olayları Fransızların başlattığı kaydedildi. Önceki günlere nazaran olay çıkmasına hazırlıklı olan Paris polisi, TOMA'larla kalabalığın üzerine tazyikli su sıkarken göz yaşartıcı gaz da kullandı. Bu durumdan çok sayıda taraftar, gazeteci ve polis etkilendi. Müdahale sonrası ara sokaklara dağılan ve yüzleri kapalı olan grup, buralarda havai fişek patlatmaya devam etti.

PARİS'TE 115 KİŞİ GÖZALTINDA
Fransa basını, Fransız taraftarlar ile Faslı taraftarların arasında başlayan olaylara aşırı sağcı grupların dahil olduğunu ve Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'ye gitmeye çalışan 40 kişilik silahlı grubun engellendiğini ve gözaltına alındığını yazdı. Polis kaynaklarına göre gece Paris ve çevresinde yaşanan olaylarda 115 kişi gözaltına alındı. Lyon'da ise ikisi aşırı sağcı olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı.

14 YAŞINDA BİR ÇOCUK ARABANIN ALTINDA KALARAK ÖLDÜ
Maçın ardından Montpellier'de yaşanan olaylarda kalabalık arasında arabasıyla kalan bir Fransız, arabasını kalabalığın üzerine sürdü ve 14 yaşında bir genci ezdi. 14 yaşındaki çocuğun hayatını kayvettiği belirtildi. Fransız milletvekili Antoine Leaument, yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Nice'te faşistler ırkçı sözler söyleyerek Faslı taraftarlara saldırıyor. Irkçılık suçtur" ifadesini kullandı. Bir diğer milletvekilli Thomas Portes da Twitter hesabından Lyon, Nice ve Montpellier kentlerinde aşırı sağcı grupların, Faslı taraftarlara karşı planlı saldırılar gerçekleştiğini yazdı.

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Fas maçı sonrası Fransa'da ortalık karıştı! 14 yaşında çocuk ezilerek hayatını kaybetti
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