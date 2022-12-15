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Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:12

Julian Alvarez idolü Messi için dağları aştı

UĞUR ÇEM
Julian Alvarez idolü Messi için dağları aştı

Arjantin’i 2 golle finale taşıyan Julian Alvarez’in, Lionel Messi hayranlığı bir başka... 11 yaşındayken kasabasından 123 kilometre yol gidip kaçak girdiği kampta hayranı olduğu Messi ile fotoğraf çektiren başarılı oyuncu, 11 yıl sonra bu kez zafer karesini paylaştı.

Hırvatistan'ı 3-0 yenip, tarihinde 6. kez finale yürüyen Arjantin'de Julian Alvarez, attığı iki golle yıldızlaştı. Katar'a Lautaro Martinez'in yedeği olarak gelen 22 yaşındaki süper yetenek, idolü olan Messi ile ülkesini şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırırken, ortaya çıkan fotoğraf, geceye damgasını vurdu. Henüz 11 yaşındayken hayranı olduğu Messi ile objektiflere gülümseyen oyuncunun, bu kareyi çekebilmek için harcadığı çaba filmlere konu olacak cinsten.

GÜVENLİK KORİDORUNU AŞIP KAMPA GİRDİ
Alvarez, 2011 yılında Messi ile tanışma fırsatını kaçırmak istemedi. Arjantin'deki Copa America öncesinde yaşadığı kasaba olan Calchin'den tam 123 km. kat edip kardeşleri Rafael ve Agustin ile milli takımın kamp yaptığı Cordoba'daki otele gitti. Güvenliği aşarak kampa kaçak olarak giran Alvarez, Messi'yi bulup fotoğraf çektirdi. Takvimler 2022'yi gösterdiğinde bu kez Messi ile yine aynı karede final sevincini kutlarken yer aldı.

'YOLCULUĞUM ARTIK BİTİYOR'
Bu arada Lionel Messi, Katar'daki finalin son Dünya Kupası maçı olacağını açıkladı. Artık 35 yaşına gelen ve kariyerinin son basamaklarını çıkan Arjantinli yıldız, "Dünya Kupası yolculuğumu bir finalde son maçımı oynayarak bitirdiğim için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bir sonraki turnuva için uzun yıllar var. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Bu şekilde bitirmek en iyisi" ifadelerini kullandı.

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Julian Alvarez idolü Messi için dağları aştı
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