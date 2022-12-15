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Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:10

Kim Min-Jae Real Madrid yolcusu!

Kim Min-Jae Real Madrid yolcusu!

Fenerbahçe'den Napoli'ye 20 milyon Euro'ya transfer olan Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae'nin talipleri artmaya devam ediyor. Başarılı stoper için bu sefer de Real Madrid iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ve yaz döneminde de 18 milyon 50 bin Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae, gündemden düşmüyor. Bu sezon Napoli'de 20 maça çıkıp 2 de gol atan ve Dünya Kupası'nda da Güney Kore ile 3 mücadelede ter döken Kim için Real Madrid harekete geçti.

İtalyan ekibi ile 3+2 yıllık sözleşmesi olan 26 yaşındaki stoperin kontratına 45 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi konulmuştu. İspanyol devinin, bu rakamı ödeyip oyuncuyu transfer edeceği öğrenildi.

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Kim Min-Jae Real Madrid yolcusu!
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