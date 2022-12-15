Kim Min-Jae Real Madrid yolcusu!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı ve yaz döneminde de 18 milyon 50 bin Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye sattığı Kim Min-Jae, gündemden düşmüyor. Bu sezon Napoli'de 20 maça çıkıp 2 de gol atan ve Dünya Kupası'nda da Güney Kore ile 3 mücadelede ter döken Kim için Real Madrid harekete geçti.

İtalyan ekibi ile 3+2 yıllık sözleşmesi olan 26 yaşındaki stoperin kontratına 45 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi konulmuştu. İspanyol devinin, bu rakamı ödeyip oyuncuyu transfer edeceği öğrenildi.