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Giriş Tarihi: 15.12.2022 11:09

Trabzonspor'da imdada Gbamin yetişti

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’da imdada Gbamin yetişti

Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı, burnundan ameliyat olan Bartra’nın yokluğunda sağ stoperde Fildişi Sahilli orta saha Gbamin'i denedi. Performansından da oldukça memnun kaldı.

Sezona ön liberoda başlayan ve zaman zaman merkez orta sahada da görev yapan Gbamin, burun ameliyatı olan Bartra'nın yokluğunda sağ stoperde denenmişti. Daha önce çalıştırdığı Başakşehir'de de Mahmut Tekdemir'i orta sahadan alıp sağ stoperde uzun süre oynatan Abdullah Avcı, bu kez de Gbamin'i aynı bölgeye çekmeyi planlıyor.

Maskeyle çalışmalara başlayan Marc Bartra'nın, fiziksel olarak hazır hale geleceği sürece kadar oynanacak olan Samsunspor ve Fenerbahçe maçlarında Gbamin'i sağ stoperde görevlendirmeyi düşünen Avcı, daha sonrası için de net bir karar vermedi. Deneyimli hoca, "Bartra hazır olduğunda yeniden değerlendireceğim ancak Gbamin'den istediğim her tepkiyi olumlu olarak sahada aldım" diye konuştu.

ÖNCE SAMSUN SONRA FENER!
Trabzonspor çalışmalarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yeniden başladı. Bordo-mavililer, ara sonrası ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'la karşılaşacak olsa da camia Süper Lig'deki Fenerbahçe maçına kilitlendi. Teknik direktör Abdullah Avcı ise oyuncularından Fenerbahçe'yi düşünmemelerini ve sadece Samsunspor karşılaşmasına odaklanmalarını istedi.


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Trabzonspor'da imdada Gbamin yetişti
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