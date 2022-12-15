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Giriş Tarihi: 15.12.2022 15:10

Wanda Nara, Galatasaraylı Mauro Icardi'yi evden kovdu

Wanda Nara, Galatasaraylı Mauro Icardi’yi evden kovdu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin özel hayatıyla ilgili iddialar bitmek bilmiyor. 29 yaşındaki Arjantinli golcünün eski eşi Wanda Nara tarafından evden kovulduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, performansıyla taraftarın sevgilisi olurken bir yandan da özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Arjantinli yıldız Galatasaray'a transfer olduktan sonra eski eşiyle yaşadığı sorunlar gündeme gelmeye başladı. Icardi'yi terk ederek ülkesine dönen Wanda Nara, daha sonra yeniden geri döndü. Bir süre İstanbul'da kalan Wanda Nara şimdilerde Arjantin'de bulunuyor.

Tiempo'da yer alan habere göre; Icardi, geçtiğimiz günlerde Arjantin'e gidince Wanda Nara ile birlikte kullandıkları Santa Barbara'daki evinde kalmak istedi. Haberde, Icardi'nin evde kalmasına karşı çıkan Wanda Nara'nın 29 yaşındaki oyuncuyu kovduğu iddia edildi. Öte yandan Arjantinli golcünün bir arkadaşının evinde kaldığı ifade edildi.

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Wanda Nara, Galatasaraylı Mauro Icardi'yi evden kovdu
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