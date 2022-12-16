Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Christian Atsu'dan Süper Lig yorumu
Giriş Tarihi: 16.12.2022 12:32 Son Güncelleme: 16.12.2022 13:12

Christian Atsu'dan Süper Lig yorumu

AA
Christian Atsu’dan Süper Lig yorumu

Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu, Spor Toto Süper Lig'in çok zorlu olduğunu ancak mücadelenin 90 dakikaya yayılmadığını söyledi.

Kariyerinde Portekiz, Hollanda, İngiltere ve İspanya liglerinde forma giyen 30 yaşındaki Hataysporlu oyuncu, AA muhabirine Süper Ligi değerlendirdi. Dışarıdan baktığında Türkiye Ligi'nin bu kadar zorlu geçeceğini düşünmediğini anlatan Atsu, "Bu ligin gerçekten çok zorlu bir lig olduğunu söyleyebilirim çünkü maçlar burada çok temaslı oynanıyor. Yalnızca o yoğunluğun, o mücadele dozunun 90 dakikaya yayılmadığını düşünüyorum. Premier League'de bu yok, orada 90 dakika ayakta kalmalısınız ve mücadele etmek zorundasınız. Türkiye Ligi'nin içine girdiğim zaman çok zorlu bir lig olduğunu gördüm. Mücadelenin çok üst düzey olduğunu gördüm. Sadece burada mücadelenin 90 dakikaya yayılmadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Zorlu bir kamp süreci geçirdiklerini ve kendileri için faydalı olduğunu dile getiren Atsu, teknik direktör Volkan Demirel'in takıma çok büyük katkı verdiğini belirtti.

Kendisini fiziksel açıdan toparlamaya uğraştığını vurgulayan Atsu, şöyle devam etti:

"Volkan hoca geldikten sonra özellikle takımın performansının arttığını söyleyebilirim. Fiziksel anlamda da bize gerçekten çok iyi dokunuşları oldu. Hoca da gelişiyor, bizi de geliştiriyor. Bu anlamda gerçekten bizim için çok önemli. Hoca geldikten sonra takımda şunu da görebildik. Takım daha kompakt oynamaya başladı. Birlikte oynamaya başladı. Bunun da hocanın vermiş olduğu öz güvenden kaynaklandığını düşünüyorum. Şu anda iyi bir süreç geçiriyoruz.

"TÜRKİYE'DEN DAHA ÖNCE TEKLİFLER ALDIM"

Christian Atsu, kariyerinde daha önce Türkiye'den teklifler aldığını ifade etti.

Yaptığı seçimlerinden hiç pişmanlık duymadığını aktaran Atsu, "Sadece bu seçimlerin hayatın bir parçası olduğunu düşünüyorum. Burada gerçekten oynamak istiyorum. Oynamak için geldim. Sadece iyi çalışıp takıma en iyi şekilde katkı sunmak için buradayım. O yüzden geçmişimde herhangi bir hata yaptığımı düşünmüyorum." diye konuştu.

Atakaş Hatayspor'u seçtiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Atsu, "Newcastle'dan Arabistan'a gitmeden önce evet bazı teklifler oldu hatta Türkiye'ye gelmek üzereydim. Oraya gittikten sonra menajerimle konuşmamda Hatay'a gelmemin çok doğru bir karar olacağını söyledi çünkü gerçekten benim oynamaya ihtiyacım vardı. Burada da oynayabilecek kapasitem olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu

"VOLKAN HOCA REKABETİ SAĞLIYOR"
Christian Atsu, teknik direktör Volkan Demirel'in takımda rekabeti sağladığını belirtti. Demirel'in takımı yarışma içinde tuttuğunu anlatan Atsu, şunları kaydetti:
"Hoca herkesin bir yarışma içinde olduğunu biliyor, bunu görüyor. Ben de durumumun ne olduğunu biliyorum. Ben de bu mücadelenin içine girdiğimi ona göstermek istiyorum. Sonuçta çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Onlara göre bir fark oluşturmak için en az onlar kadar çalışmam gerektiğini biliyorum. Hocamız yarıştırmayı seven bir hoca. Herkese bu mücadeleyi oluşturuyor. Kim hak ediyorsa ona formayı vermeye çalışıyor. O yüzden iş aslında bende bitiyor. Ben ne kadar fit ve iyi olursam, kendimi bu süreçte ne kadar iyi hazırlarsam, hocanın da bana şans vereceğini düşünüyorum."

Ligde yakaladıkları çıkışı sürdüreceklerini ve sezonu iyi bir pozisyonda bitireceklerine inandığını ifade eden Atsu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hoca buraya geldikten sonra bir birliktelik oldu. Artık herkes takım için mücadele etmeye başladı. Gerçekten bunu görebiliyorsunuz. Bizlerin her zaman hedefi vardır ama şu an söyleyebileceğim tabii ki en yukarısını hedeflemek. Puan tablosunda çıkabileceğimiz en yukarıları hedefliyoruz. Sezona kötü başladık ama daha sonra iyi işler yapmaya başladık. Ben hocaya, takıma, taraftarlarımıza ve en önemlisi kendime inanıyorum. Sezonu en iyi şekilde bitireceğimize şüphem yok. Sezon bitmeden yukarılarda bir Hatayspor göreceğinizi düşünüyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 TOPLANTISI SON DAKİKA: Veriler o rakamı işaret ediyor! TÜRK-İŞ ve TİSK'ten peş peşe açıklama!
EYT SON DAKİKA: Tüm sorunlar çözüldü! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den açıklama! EYT şartları ne olacak?
Son dakika: Diyarbakır'da polis servisine bombalı saldırı! Bakan Soylu detayları açıkladı: Araç kiralık, bomba uzaktan kumandalı...
Neden sevindiklerini kimse anlayamadı! İmamoğlu'nun mahkûmiyet bayramı
İzmir'de mide bulandıran görüntüler! İçeri giren Jandarma ekipleri şaştı kaldı
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, kaç TL? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme takvimi 2022 belli oldu mu?
Kılıçdaroğlu ve Akşener'den karşılıklı "İstanbul" mesajı! İmamoğlu 6'lı Masa'yı karıştırdı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan KYK kredi ve burs sonuçları açıklaması
HDP’nin TBMM’deki vekilinin görevi dağ kadrosuna eleman aktarmak çıktı
EYT SON DAKİKA: Bakan Nebati detayları açıklayacak! EYT düzenlemesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti
ARKADAŞINA GÖNDER
Christian Atsu'dan Süper Lig yorumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA