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Giriş Tarihi: 16.12.2022 17:59

Eski futbolcu ve teknik direktör Sinisa Mihajlovic hayatını kaybetti

Eski futbolcu ve teknik direktör Sinisa Mihajlovic hayatını kaybetti

Uzun süredir lösemi tedavisi gören eski futbolcu ve teknik direktör Sinisa Mihajlovic, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın teknik direktörlüğünü yapan 53 yaşındaki Sırp teknik adam Sinisa Mihajlovic lösemi nedeniyle hayatını kaybetti. Mihajlovic'in ölümü, eşi Arianna ve çocukları Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan ve Nikolas'ın yayınladığı basın bildirisiyle duyuruldu.

BİR KEZ KANSERİ YENMEYİ BAŞARMIŞTI

Mihajlovic, temmuz 2019'da düzenlediği basın toplantısıyla kanser olduğunu duyurmuştu. Sırp isim, gördüğü tedavinin ardından kasım 2019'da ise kanseri yendiğini belirmişti. Mart 2022'de "Lösemi geri döndü. Önümüzdeki hafta hastaneye yatmam gerekecek. Savaşmaya hazırım" sözleriyle tekrardan hastalığa yakalandığını belirten Sırp isim, 53 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Mihajlovic futbolculuk kariyerinde Kızılyıldız, Roma, Lazio, Inter gibi önemli takımların formalarını giymişti. Sırp futbol adamı, başta Sırbistan Milli Takımı olmak üzere Fiorentina, Milan, Torino, Bologna gibi önemli kulüplerde de teknik direktörlük görevi üstlenmişti.

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Eski futbolcu ve teknik direktör Sinisa Mihajlovic hayatını kaybetti
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