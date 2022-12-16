Galatasaray, son hazırlık maçında Toulouse’u 2-1 yendi

KİM NASIL OYNADI?

BARIŞ ALPER YILMAZ: İlk 45 dakikada sahanın en iyisiydi. Sağ önde etkili bindirmeler yaptı, 2 pozisyonda kaleciyi ve direği geçemedi.

MERTENS: Kendisinden beklenen skor katkısını yaptı. Penaltıyı kazandırdı, frikikte formasını taşıdığı Sneijder'i hatırlatan gol attı.

SACHA BOEY: İkinci yarıda Leo Dubois'in yerine girdi ve sağ bekte yine ilk tercih olacağını gösterdi.