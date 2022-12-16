Galatasaray, son hazırlık maçında Toulouse’u 2-1 yendi

Muslera- Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan- Berkan, Midtsjö- Barış Alper, Mertens, Kerem- Gomis 11'i ile maça başlayan Galatasaray'da ilk yarım saat Barış Alper çok etkiliydi ancak direğe takıldı.
Toulouse 41.dakikada kazandığı faulde Van Den Boomen'in ortasını arka direkte tamamlayan Nicolaisen ile öne geçti. Devre bitmeden Mertens'in ortasında rakibin eline çarpan topa penaltı çalındı, Gomis skoru eşitledi.
KİM NASIL OYNADI?
BARIŞ ALPER YILMAZ: İlk 45 dakikada sahanın en iyisiydi. Sağ önde etkili bindirmeler yaptı, 2 pozisyonda kaleciyi ve direği geçemedi.
MERTENS: Kendisinden beklenen skor katkısını yaptı. Penaltıyı kazandırdı, frikikte formasını taşıdığı Sneijder'i hatırlatan gol attı.
SACHA BOEY: İkinci yarıda Leo Dubois'in yerine girdi ve sağ bekte yine ilk tercih olacağını gösterdi.
ASLAN'IN HAZIRLIK KARNESİ
Galatasaray-Rayo Vallecano 0-1
Galatasaray-Villarreal 3-4
Galatasaray-Adana Demirspor 2-2
Galatasaray-Lazio 1-2
Galatasaray-Toulouse 2-1