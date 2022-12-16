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Giriş Tarihi: 16.12.2022 19:05 Son Güncelleme: 16.12.2022 19:06

Galatasaray, son hazırlık maçında Toulouse'u 2-1 yendi

Galatasaray, son hazırlık maçında Toulouse’u 2-1 yendi

Dünya Kupası arasında oynadığı 4 hazırlık maçını kazanamayan Galatasaray son sınavında Toulouse karşısında yenik duruma düşmesine rağmen kazanmasını bildi.

Muslera- Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan- Berkan, Midtsjö- Barış Alper, Mertens, Kerem- Gomis 11'i ile maça başlayan Galatasaray'da ilk yarım saat Barış Alper çok etkiliydi ancak direğe takıldı.

Toulouse 41.dakikada kazandığı faulde Van Den Boomen'in ortasını arka direkte tamamlayan Nicolaisen ile öne geçti. Devre bitmeden Mertens'in ortasında rakibin eline çarpan topa penaltı çalındı, Gomis skoru eşitledi.

İkinci yarıda Kerem'in düşürülmesiyle yaydan kazanılan frikiği kullanan Mertens topu 90'a astı: 2-1. Oyuna giren Seferovic direği geçemeyen ikinci isim oldu.

KİM NASIL OYNADI?

BARIŞ ALPER YILMAZ: İlk 45 dakikada sahanın en iyisiydi. Sağ önde etkili bindirmeler yaptı, 2 pozisyonda kaleciyi ve direği geçemedi.

MERTENS: Kendisinden beklenen skor katkısını yaptı. Penaltıyı kazandırdı, frikikte formasını taşıdığı Sneijder'i hatırlatan gol attı.

SACHA BOEY: İkinci yarıda Leo Dubois'in yerine girdi ve sağ bekte yine ilk tercih olacağını gösterdi.

ASLAN'IN HAZIRLIK KARNESİ

Galatasaray-Rayo Vallecano 0-1
Galatasaray-Villarreal 3-4
Galatasaray-Adana Demirspor 2-2
Galatasaray-Lazio 1-2
Galatasaray-Toulouse 2-1

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Galatasaray, son hazırlık maçında Toulouse'u 2-1 yendi
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